В Казахстане продолжается реализация ключевых положений послания Президента в сфере устойчивого развития, экологии, водохозяйства и защиты природных ресурсов, передает BAQ.KZ.

Особое внимание уделяется сохранению экологического баланса при реализации туристических проектов, модернизации гидротехнических сооружений, внедрению водосберегающих технологий, контролю промышленных выбросов и развитию лесного хозяйства.

В сфере устойчивого развития

Поручено: Принятие системных мер, направленных на сохранении при реализации туристических проектов экологического баланса и недопущение причинения экологического ущерба соответствующим территориям.

Сделано: Внесены поправки в национальное законодательство.

В целях дальнейшего совершенствования законодательства в области особо охраняемых природных территорий были разработаны поправки, предусматривающие сокращение сроков строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма, расположенным на территории государственных национальных природных парков, исключение нормы о необходимости перевода земель ООПТ в категорию земель запаса для строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма;

Данные поправки приняты в рамках Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства".

Актуализация национального стандарта экотуризма: обновлен стандарт СТ РК 2993–2017, устанавливающий требования к предоставлению услуг в сфере экологического туризма.

Ужесточение ответственности за стихийные свалки: внесены поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях: конфискация транспорта при повторном нарушении.

Пилотная программа "Чистый туризм": установлено 28 контейнеров, 6 урн, 18 информационных баннеров и 3 фандомата; туристам выдаются биоразлагаемые пакеты; программа расширяется на другие национальные парки.

Автоматизация КПП: автоматизированы контрольно-пропускные пункты в 6 национальных парках для контроля потоков посетителей и профилактики правонарушений.

Поручено: Разработка комплекса мер по проведению ремонта и модернизации гидротехнических сооружений (в первую очередь находящихся в паводкоопасных районах), в том числе мероприятий по аккумулированию паводковых вод, а также внедрение информационной системы прогнозирования и моделирования паводков.

Сделано: Ремонт и модернизация гидротехнических сооружений:

В 2024 году на восстановление и реконструкцию 57 гидротехнических сооружений в пяти северных и западных областях, пострадавших от паводков направлено 29,4 млрд тенге из фонда "Демеу Қазақстан қоры".

Дополнительно реализуются мероприятия по реконструкции 15 водохранилищ.

Аккумулирование паводковых вод

В рамках Комплексного плана развития водной отрасли на 2024–2028 годы предусмотрено строительство 42 новых и реконструкция 37 действующих водохранилищ:

Ведется строительство двух объектов в Туркестанской области ("Байдибек ата", "Каракуыс"),

Подготовка к реализации Покатиловского водохранилища (Жетысу, частные инвестиции).

Подписано соглашение с Исламским банком развития о финансировании строительства 17 водохранилищ на сумму 1 153 млн долларов США.

Всего планируется увеличить объем аккумулируемой воды с 1 млн м³ в 2024 году до 2 650,5 млн м³ в 2028 году.

Внедрение информационной системы прогнозирования и моделирования паводков

Разработана система "Tasqyn", интегрирующая прогнозные гидрометеоданные и информацию о режимах работы ГТС;

В этом году смоделированы паводковые сценарии, выявлено 182 населенных пункта с рисками затопления;

Дополнительно внедрена гидрологическая модель TALSIM-NG (225 участков по р. Есиль и 205 по р. Нура), позволяющая прогнозировать сток на горизонтах до 3 месяцев. Модель интегрирована с Delft-FEWS, обеспечивая автоматическую визуализацию прогнозов;

До конца года планируется охват всех крупных рек страны.

Поручено: Принятие мер, направленных на стимулирование использования водосберегающих технологий во всех сферах экономики, особенно в сельскохозяйственной отрасли.

Сделано: В новом Водном кодексе введены нормы об ирригационных кондоминиумах, планах водопользования, обязательности внедрения водосберегающих технологий, перехода на системы оборотного и повторного водоснабжения, а также стимулирования через льготы и альтернативные источники (очищенные сточные воды, системы технического водоснабжения).

Реализуются Концепция управления водными ресурсами до 2030 года и Комплексный план до 2028 года, предусматривающие строительство 42 новых и реконструкцию 37 водохранилищ, модернизацию 14,5 тыс. км каналов, что позволит дополнительно аккумулировать и сэкономить до 10 млрд м³ воды к 2030 году.

Финансовое стимулирование: С 2024 г. увеличена доля возмещения затрат фермерам на внедрение технологий с 50% до 80%; Введены повышенные тарифы за сверхнормативное потребление воды и дифференцированные субсидии.

Производственная база: В стране работают 4 завода по выпуску дождевальных машин

и капельного оборудования. Дополнительно запускаются проекты с турецкими и китайскими компаниями в Туркестанской области.

По итогам 2024 года дополнительно внедрено 158 тыс. га водосберегающих технологий (60 тыс. га – дождевание, 40 тыс. га – капельное орошение, 58 тыс. га – лазерное выравнивание).

В Туркестанской области реализуется хлопково-текстильный кластер на базе капельного орошения (32 тыс. га).

Наука и инновации: Совместно с научно-исследовательскими институтами проведено испытание венгерского препарата Water-Retainer, предназначенного для удержания влаги в почве. Развивается сотрудничество с зарубежными компаниями по внедрению инновационных технологий водосбережения.

Поручено: Внедрение новых механизмов и стимулов для привлечения частных инвестиций в водохозяйственный сектор экономики, а также совершенствование тарифной политики в водной отрасли (поливной воды).

Сделано: Утверждена Концепция инвестиционной политики до 2029 года, включающая меры по развитию программного ГЧП, налоговые вычеты, льготное кредитование инвесторов (6% на 10 лет);

Кроме того, реализуются крупные проекты "South Hydro power" (строительство водопровода и каскада ГЭС на р. Угам). Запущен Национальный акселератор по модели ОАЭ. В приоритете –развитие малой гидроэнергетики. Привлечено 1,153 млрд долларов США займа Исламского банка развития (в том числе грант 3,5 млн долларов) на строительство и реконструкцию водохранилищ и каналов; Агентством по развитию Франции (AFD) выделен грант на сумму 1,35 млн евро на мастер-план управления водными ресурсами. Испанией профинансирован проект "Аэроэлектромагнитная съемка для гидрогеологического моделирования месторождения "Кокжиде" на сумму 1,19 млн евро. Корпорация "Казахмыс" проинвестировала 5 млн долларов США на сохранение экосистемы Балхаша.

Поручено: Внедрение системы мониторинга и передачи данных по эмиссиям в окружающую среду на крупных промышленных предприятиях страны.

Сделано: На 76 предприятиях установлены автоматизированные системы мониторинга эмиссий в окружающую среду. В рамках исполнения поручения по установке и передаче данных с автоматизированных систем мониторинга эмиссии в информационную систему "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан" 76 крупных промышленных предприятий установили автоматизированные системы мониторинга эмиссии в окружающую среду. 11 коммунальных и 4 энергетических предприятия продолжают установку систем. До конца текущего года их планируют установить 4 коммунальных предприятия:

– ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" (Акмолинская область);

– ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения" (область Улытау);

– ГКП на ПХВ "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения" акимата города Петропавловска государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска" (СКО);

– ГКП на ПХВ "Өскемен Водоканал" (ВКО).

Акиматами Павлодарской (2 предприятия), Акмолинской (2 предприятия), Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей (2 предприятия), области Абай (2 предприятия) и городов Астана и Алматы установка автоматизированных систем ведется за счет средств, формируемых из платежей за эмиссии в окружающую среду.

Поручено: Принятие мер по активизации роли бизнеса в вопросах защиты природы, в том числе жителей страны от влияния негативных экологических факторов.

Сделано: В рамках реализации мероприятий Дорожной карты Восточно-Казахстанской области и по Усть-Каменогорску на 2024-2026 годы предприятием ТОО "Казцинк":

– установлено 250 фильтров пыли, обеспечивающих улавливание до 98% её содержания;

– модернизированы три сернокислотные установки, позволяющие улавливать до 96% образованного диоксида серы.

Модернизация печей Актюбинского завода ферросплавов приведет к снижению выбросов на 30% в 2026 году. Продолжается газификация частного сектора столицы, а также осуществляется модернизация Алматинской ТЭЦ-3. Начаты работы по внедрению наилучших доступных техник на АО "Жамбылская ГРЭС", АО "Атырауская ТЭЦ" и АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2". По остальным предприятиям проводится комплексный технологический аудит. Энергопроизводящие организации реализуют компенсационные меры, включая озеленение и посадку зеленых насаждений как на территории предприятий, так и на прилегающих зонах.

Поручено: Масштабирование опыта РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" по выращиванию посадочного материала в других лесных регионах с обеспечением должной информационно-разъяснительной работы среди граждан.

Сделано: Строительство лесосеменных комплексов по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой

в Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской области и области Абай будет финансироваться за счет средств утилизационного сбора.

Разработан типовой эскизный проект по строительству питомников по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой. Проведены соответствующие расчеты и подготовлена сметная документация, зарезервированы земельные участки для строительства лесосеменных комплексов. Планируется строительство 4 питомников с открытой корневой системой в Акмолинской, Павлодарской, Кызылординской областях, а также в области Улытау.