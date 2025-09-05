По поручению Главы государства в стране продолжается масштабная трансформация системы финансирования агропромышленного комплекса, передает BAQ.KZ.

Главная цель — сделать кредитование аграриев доступным, эффективным и устойчивым, постепенно заменяя систему прямого субсидирования.

Поручено — перейти от товарно-специфических субсидий к механизму льготного кредитования.

Сделано — утверждён поэтапный план перехода к 2029 году, отменены субсидии на ряд направлений: производство пищевого яйца, мяса индейки, биоэтанола, клейковины, аренду племенных быков и баранов, а также на селекционную работу. При этом государство усиливает прямое финансирование: только на весенне-полевые и уборочные работы в 2024 году направлено 580 млрд тенге — это в три раза больше, чем годом ранее. В 2025 году объём льготного кредитования по ставке 5% вырастет до 700 млрд тенге, а в ближайшие годы — до 1 трлн тенге. Расширяется и программа льготного лизинга сельхозтехники.

Результат — рост ключевых показателей. Валовая продукция сельского хозяйства с 2019 по 2024 год увеличилась в 1,6 раза, инвестиции в отрасль — почти вдвое, а экспорт продукции АПК достиг 5,1 млрд долларов.

Поручено — упростить процедуру возврата неиспользуемых и выданных с нарушениями земельных участков, при этом сохранить и поддержать действующих эффективных землепользователей.

Сделано — с 2022 года в государственную собственность возвращено уже 13,5 млн гектаров сельхозземель, в том числе 1,3 млн га — только с начала 2025 года. Параллельно в оборот вовлекаются ранее неиспользуемые участки: за этот период землепользователи приступили к освоению 4,1 млн гектаров.

Поручено — в рамках проекта "Ауыл аманаты" внедрить товарное кредитование, развивать переработку продукции и обучать сельчан современным агротехнологиям.

Сделано — утверждена дорожная карта, механизм запущен в ряде регионов, операторами выступают СПК. Товарный кредит предоставляется даже тем, кто не имеет залога: получателями уже стали 389 семей, включая получателей адресной социальной помощи. Передано более 8 тыс. голов сельхозживотных и техника. Механизм работает в Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской и Павлодарской областях.

Параллельно развивается инфраструктура: утверждены правила микрокредитования и лизинга перерабатывающих проектов, запланировано создание малых промышленных зон в 10 сёлах 8 регионов. До 20% объёма финансирования будет направлено именно на переработку.

Особое внимание — обучению сельчан. Через Национальный аграрный научно-образовательный центр (НАНОЦ) и 29 действующих центров знаний реализуются вебинары, семинары и практикумы по 12 направлениям — от овощеводства и птицеводства до кооперации и переработки продукции. К 2030 году планируется расширить сеть до 40 центров с охватом свыше 110 тыс. человек в год.