В Послании Главы государства обозначены стратегические ориентиры, имеющие особое значение для медицинского сообщества и системы подготовки будущих врачей. Таким мнением в беседе с корреспондентом BAQ.KZ поделился ректор Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова Марат Шоранов.

Президент подчеркнул, что Правительству предстоит выстроить новую систему мониторинга качества и объёма медицинских услуг с применением технологий искусственного интеллекта. По словам Шоранова, для ведущего медицинского вуза страны эти слова служат толчком к дальнейшей интеграции цифровых решений и AI-технологий в образовательный процесс и научные исследования.

"В КазНМУ уже реализуются проекты по внедрению искусственного интеллекта в симуляционное обучение, телемедицину и анализ больших данных, что напрямую соответствует государственным приоритетам", – сказал ректор.

Не менее значимым стало внимание к системной модернизации здравоохранения – от сельских медпунктов до профильных больниц.

"Университет, располагая широкой клинической базой и тесным сотрудничеством с профильными центрами страны, готов вносить свой вклад в повышение качества медицинских услуг во всех регионах Казахстана. Ежегодно тысячи выпускников КазНМУ выезжают в регионы, где несут службу в практическом здравоохранении, укрепляя кадровый потенциал и обеспечивая доступность медицинской помощи для населения", – подчеркнул Марат Шоранов.

Важной частью Послания стало обращение Главы государства к молодёжи о важности патриотизма, силы и новаторских подходов. Шоранов отметил, что для университета эти слова особенно близки, ведь подавляющее большинство студентов КазНМУ – представители нового поколения, ориентированного на знания, инновации и развитие страны.

"Мы видим, как наши студенты и молодые учёные воспринимают патриотизм именно через вклад в общество: через качественное лечение пациентов, внедрение новых технологий, научные открытия и служение людям", – отметил глава вуза.

Кроме того, Президент обозначил задачу по повышению качества образования и социального статуса врача. В университете уверены: престиж профессии и подготовка конкурентоспособных специалистов – ключ к модернизации медицины в Казахстане.