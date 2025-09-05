В рамках реализации Послания Президента "Справедливый Казахстан, закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", в стране разворачивается масштабная модернизация системы среднего образования, передает BAQ.KZ.

Ключевые цели — ликвидация дефицита ученических мест, отказ от трехсменного обучения и повышение качества школьной подготовки.

Уже в 2025 году по стране планируется ввести в эксплуатацию 232 новые школы. Это не только позволит существенно снизить нагрузку на действующие учреждения, но и обеспечит равный доступ к образованию в самых отдалённых регионах.

Особое внимание уделяется не только инфраструктуре, но и содержанию образования. Казахстан вошёл в топ-50 стран по результатам международного исследования PISA, а школьники республики завоевали более 1 000 медалей на престижных международных олимпиадах.

Создаются и условия для инклюзивного образования — 90% школ уже адаптированы под потребности детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, 100% школьных учебников переведены в электронный формат, что делает современное обучение доступным для каждого ученика — независимо от места проживания.