В рамках поручений Главы государства по модернизации налоговой системы и повышению прозрачности в управлении государственными активами, в Казахстане реализованы ключевые реформы в сфере экономики и финансов, передает BAQ.KZ.

Одним из центральных событий стало принятие нового Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2026 года.

Поручено было — упростить налоговое администрирование, сократить избыточную отчетность, обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки и создать более благоприятную среду для бизнеса и инвестиций. Сделано — масштабная налоговая реформа, предусматривающая сокращение объемов отчетности на 30%, уменьшение количества налогов на 20%, оптимизацию налоговых льгот и сборов, а также упрощение специальных налоговых режимов.

Новая редакция кодекса внедряет базовую ставку НДС в размере 16%, при этом для отдельных категорий товаров и услуг предусмотрены льготные ставки. Например, на медикаменты и медицинские услуги ставка составит 5% с 2026 года и 10% — с 2027 года. От НДС полностью освобождаются услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, лечение социально значимых заболеваний, а также ряд культурных и образовательных направлений.

Существенные изменения коснулись как индивидуального, так и корпоративного подоходного налога. Введена прогрессивная шкала ИПН, предусматривающая повышенные ставки для высокодоходных групп. Установлены льготы для сельхозпроизводителей, социальной сферы и участников фондового рынка. Усилено налогообложение предметов роскоши, а также введён дополнительный акциз на дорогие автомобили, яхты, алкоголь и табачные изделия.

Особое внимание в реформе уделено улучшению администрирования: теперь камеральный контроль будет носить предупредительный характер, а при незначительных суммах задолженности налоговые счета предпринимателей не будут блокироваться. Процедуры рассрочек и взыскания также упрощаются.

Не менее важное поручение — повысить эффективность управления средствами Национального фонда. Оно также выполнено. В рамках Концепции управления государственными финансами до 2030 года внедрены новые правила по предоставлению средств из Нацфонда: не более 50% активов могут быть выделены в виде облигационных займов сроком до 20 лет, с обязательным частичным погашением в процессе реализации проектов. Разработан также механизм глубокой экспертизы предлагаемых к финансированию инициатив — это позволит снизить инвестиционные риски и привлечь дополнительное софинансирование от частного сектора.