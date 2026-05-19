В Казахстане остановили работу семи авиакомпаний после 1,2 тысячи проверок

За 2025 год и первый квартал 2026 года Авиационная администрация Казахстана провела 1 202 инспекции в авиационной отрасли. По итогам проверок деятельность семи авиакомпаний была приостановлена либо их разрешительные документы были отозваны. Об этом на заседании Правительства сообщил главный исполнительный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Дэниел Майкл, передает корреспондент BAQ.KZ.

«В общей сложности в Казахстане функционируют 104 эксплуатанта воздушных судов. На сегодняшний день в Государственном реестре воздушных судов Республики Казахстан зарегистрировано 973 воздушных судна. В стране действует 25 сертифицированных аэропортов, 28 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, а также 21 авиационный учебный центр», — сообщил Дэниел Майкл.

Более 1,2 тысячи проверок и приостановка авиакомпаний

По итогам надзорных мер семь авиакомпаний были приостановлены или лишены разрешительных документов. Кроме того, были приостановлены сертификаты четырех авиационных учебных центров и двух организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.

«За период 2025 года и первого квартала 2026 года мы провели 1 202 инспекции субъектов авиационной отрасли, выдали 1 234 сертификата и лицензии. В результате надзорных и контрольных мероприятий деятельность семи авиакомпаний была приостановлена либо их разрешительные документы были отозваны», — отметил он.

По его словам, также 15 раз вводились операционные ограничения на восьми аэродромах.

Свалки у аэропортов повышают риск столкновения с птицами

В 2025 году в Казахстане было зафиксировано 208 случаев столкновения воздушных судов с птицами. За первый квартал текущего года зарегистрировано еще 33 таких случая.

«Свалки, расположенные вблизи аэропортов, повышают вероятность столкновения воздушных судов с птицами и могут приводить к операционным ограничениям для авиакомпаний. В 2025 году было зарегистрировано 208 случаев столкновения с птицами, а за первый квартал этого года — 33 случая», — сказал Дэниел Майкл.

В докладе были упомянуты аэропорты, рядом с которыми наличие таких объектов создает риски для безопасности полетов. Однако отдельные названия в предоставленной расшифровке требуют уточнения.

Вокруг аэропортов Алматы и Шымкента выявили сотни препятствий

«Еще одна проблема — строительство препятствий и несовместимое использование земель вблизи аэропортов. Около 160 препятствий было выявлено в приаэродромной зоне аэропорта Алматы и более 150 — в Шымкенте», — сообщил он.

Для решения этой проблемы Авиационная администрация разработала схемы зонирования приаэродромных территорий и направила их местным исполнительным органам. Однако, по словам Дэниела Майкла, во многих случаях эти требования пока не включены в генеральные планы развития населенных пунктов.

«Во многих случаях требования зонирования еще не включены в генеральные планы развития, что приводит к появлению новых препятствий и несовместимой инфраструктуры рядом с аэропортами. Активное взаимодействие с местными органами остается крайне важным для обеспечения авиационной безопасности и устойчивого развития аэропортов», — подчеркнул глава ААК.

В Казахстане проверяют качество сервиса в аэропортах

В 2025 году инициатива охватила аэропорты Актау, Костаная, Актобе и Павлодара. В 2026 году ее планируют расширить на аэропорты Караганды, Семея и Кызылорды. Названия городов лучше сверить с оригинальным слайдом, так как в расшифровке есть искажения.

«Авиационная администрация продолжает усиливать пассажироориентированный подход и повышать качество услуг, предоставляемых в аэропортах Казахстана. В рамках инициативы Best Airport Service мы регулярно проводим мониторинг, опросы пассажиров и проверяем наличие и состояние комнат матери и ребенка», — сообщил Дэниел Майкл.

«В случае нарушения прав пассажиров мы предлагаем применять штрафы к участникам отрасли», — заявил глава Авиационной администрации.

При этом он отметил положительный опыт посещения аэропортов Туркестана и Шымкента.