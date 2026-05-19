В Казахстане остановили работу семи авиакомпаний после 1,2 тысячи проверок
Авиационная администрация Казахстана также выявила риски из-за свалок, птиц и препятствий рядом с аэропортами.
В Казахстане работают 104 эксплуатанта воздушных судов, а в государственном реестре зарегистрировано 973 воздушных судна.
Также в стране действуют 25 сертифицированных аэропортов, 28 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов и 21 авиационный учебный центр.
«В общей сложности в Казахстане функционируют 104 эксплуатанта воздушных судов. На сегодняшний день в Государственном реестре воздушных судов Республики Казахстан зарегистрировано 973 воздушных судна. В стране действует 25 сертифицированных аэропортов, 28 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, а также 21 авиационный учебный центр», — сообщил Дэниел Майкл.
Более 1,2 тысячи проверок и приостановка авиакомпаний
Дэниел Майкл сообщил, что за 2025 год и первый квартал 2026 года Авиационная администрация провела 1 202 инспекции в отношении субъектов авиационной отрасли. За этот период было выдано 1 234 сертификата и лицензии.
По итогам надзорных мер семь авиакомпаний были приостановлены или лишены разрешительных документов. Кроме того, были приостановлены сертификаты четырех авиационных учебных центров и двух организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.
«За период 2025 года и первого квартала 2026 года мы провели 1 202 инспекции субъектов авиационной отрасли, выдали 1 234 сертификата и лицензии. В результате надзорных и контрольных мероприятий деятельность семи авиакомпаний была приостановлена либо их разрешительные документы были отозваны», — отметил он.
По его словам, также 15 раз вводились операционные ограничения на восьми аэродромах.
Свалки у аэропортов повышают риск столкновения с птицами
Отдельное внимание глава Авиационной администрации уделил проблеме свалок, расположенных рядом с аэропортами. По его словам, такие объекты привлекают птиц и повышают риск их столкновения с воздушными судами.
В 2025 году в Казахстане было зафиксировано 208 случаев столкновения воздушных судов с птицами. За первый квартал текущего года зарегистрировано еще 33 таких случая.
«Свалки, расположенные вблизи аэропортов, повышают вероятность столкновения воздушных судов с птицами и могут приводить к операционным ограничениям для авиакомпаний. В 2025 году было зарегистрировано 208 случаев столкновения с птицами, а за первый квартал этого года — 33 случая», — сказал Дэниел Майкл.
В докладе были упомянуты аэропорты, рядом с которыми наличие таких объектов создает риски для безопасности полетов. Однако отдельные названия в предоставленной расшифровке требуют уточнения.
Вокруг аэропортов Алматы и Шымкента выявили сотни препятствий
Еще одной проблемой Дэниел Майкл назвал появление препятствий и несовместимое использование земель вблизи аэропортов.
«Еще одна проблема — строительство препятствий и несовместимое использование земель вблизи аэропортов. Около 160 препятствий было выявлено в приаэродромной зоне аэропорта Алматы и более 150 — в Шымкенте», — сообщил он.
Для решения этой проблемы Авиационная администрация разработала схемы зонирования приаэродромных территорий и направила их местным исполнительным органам. Однако, по словам Дэниела Майкла, во многих случаях эти требования пока не включены в генеральные планы развития населенных пунктов.
«Во многих случаях требования зонирования еще не включены в генеральные планы развития, что приводит к появлению новых препятствий и несовместимой инфраструктуры рядом с аэропортами. Активное взаимодействие с местными органами остается крайне важным для обеспечения авиационной безопасности и устойчивого развития аэропортов», — подчеркнул глава ААК.
В Казахстане проверяют качество сервиса в аэропортах
Авиационная администрация также усиливает работу по защите прав пассажиров и повышению качества обслуживания в аэропортах. В рамках инициативы Best Airport Service проводятся мониторинг, опросы пассажиров, а также проверки состояния комнат матери и ребенка.
В 2025 году инициатива охватила аэропорты Актау, Костаная, Актобе и Павлодара. В 2026 году ее планируют расширить на аэропорты Караганды, Семея и Кызылорды. Названия городов лучше сверить с оригинальным слайдом, так как в расшифровке есть искажения.
«Авиационная администрация продолжает усиливать пассажироориентированный подход и повышать качество услуг, предоставляемых в аэропортах Казахстана. В рамках инициативы Best Airport Service мы регулярно проводим мониторинг, опросы пассажиров и проверяем наличие и состояние комнат матери и ребенка», — сообщил Дэниел Майкл.
Он также отметил, что в случае нарушения прав пассажиров предлагается вводить штрафы для участников отрасли.
«В случае нарушения прав пассажиров мы предлагаем применять штрафы к участникам отрасли», — заявил глава Авиационной администрации.
При этом он отметил положительный опыт посещения аэропортов Туркестана и Шымкента.
«Во время моих недавних визитов в аэропорты Туркестана и Шымкента я был впечатлен качеством пассажирского опыта. На мой взгляд, оба аэропорта соответствуют или даже превышают стандарты аэропортов сопоставимого размера в Соединенных Штатах», — сказал Дэниел Майкл.
