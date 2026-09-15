После 50 жизнь только начинается: почему люди уходят из найма и начинают работать на себя

Потеря работы, выгорание, проблемы со здоровьем, развод или просто желание больше не подстраивать жизнь под чужой график. Исследователи Кембриджского университета выяснили, почему люди после 50 лет решаются уйти в самостоятельную занятость. Оказалось, мечта стать предпринимателем далеко не всегда стоит на первом месте, передает BAQ.KZ.

Работа опубликована в журнале Ageing & Society. В ее основе 20 подробных интервью с жителями Великобритании, которые перешли на самостоятельную занятость после 50 лет.

Ученые выделили три сценария. Первый и самый частый связан с переломным моментом в жизни. Второй с возвращением к работе после пенсии. Третий с давним желанием работать на себя.

Чаще всего толчком становились проблемы на прежней работе.

Одна из участниц ушла после смены владельца компании. По ее словам, сотрудников начали воспринимать как «номера», а главным показателем стали продажи.

Другая решила работать самостоятельно после конфликта с новым руководством. Еще одна рассказала, что дважды не получила повышение, а ее начальницей стала более молодая коллега.

В интервью звучали истории о травле, дискриминации, сокращениях и ухудшении условий труда.

Некоторых к самостоятельной работе подтолкнуло увольнение. Одна женщина призналась, что сама вряд ли решилась бы уйти из крупной компании, если бы не сокращение.

Другой участник после потери работы в IT сменил сферу и стал мастером по ремонту. Его привлекала возможность меньше зависеть от графика и давления работодателя.

Отдельная причина связана со здоровьем. Один мужчина после тяжелого психологического кризиса больше не смог работать в корпоративной среде и занялся ремонтом. Женщина с тяжелыми симптомами менопаузы ушла из офиса после конфликтов с коллегами и стала независимым IT-тренером.

Были и семейные причины. Одна из участниц после развода начала самостоятельно заниматься уборкой домов. Ей нужен был доход, но при этом она хотела помогать матери с деменцией и проводить время с внуками.

Исследователи заметили еще одну закономерность. Решиться на самостоятельную работу после 50 проще тем, у кого уже есть финансовая подушка.

Участники часто упоминали выплаченную ипотеку, пенсию, накопления или доход супруга. Одна женщина прямо сказала, что не рискнула бы работать на себя, если бы продолжала платить ипотеку.

При этом свобода не всегда означает стабильность.

Один из мужчин после сокращения стал мастером и сначала чувствовал себя уверенно благодаря выходному пособию. Позже после развода и снижения числа заказов ситуация изменилась. В 68 лет он признался, что не может позволить себе перестать работать и предпочел бы более стабильную занятость.

Некоторые участники вернулись к работе уже после пенсии. Один бывший сотрудник силовой службы стал таксистом из-за свободного графика. Другой начал писать на заказ, чтобы, по его словам, «держать мозг активным».

Главный вывод авторов сводится к тому, что после 50 люди часто выбирают самостоятельную занятость не ради статуса предпринимателя. Им нужен контроль над временем, условиями работы и собственной жизнью.

При этом исследование основано на 20 интервью, поэтому его выводы нельзя переносить на всех людей старше 50 лет.