После атак США и Израиля в Иране повреждено более 81 тыс. объектов инфраструктуры
Данные о разрушениях еще дополняются.
Сегодня 2026, 09:31
Сегодня 2026, 09:31Сегодня 2026, 09:31
Фото: Report
В результате ударов США и Израиля по Ирану было повреждено более 81 000 объектов гражданской инфраструктуры, передает BAQ.KZ.
Об этом заявил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хусейн Куливенд.
По его словам, атакам подверглись медицинские и образовательные учреждения, машины скорой помощи, а также гуманитарный персонал.
"Сбор и проверка данных о масштабах гражданских потерь и разрушений в настоящее время продолжаются", - сказал он.