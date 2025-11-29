После запуска "Союза МС-28" 27 ноября на Байконуре обрушилась кабина обслуживания — ключевой элемент стартового комплекса, обеспечивающий подготовку ракеты к пуску, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Техническая конструкция оторвалась и упала примерно с 20 метров, что привело к серьёзным повреждениям стартового стола. "Роскосмос" подтвердил инцидент, заявив, что необходимые детали для ремонта есть и повреждения будут устранены "в ближайшее время".

Однако профильные аналитики оценивают ситуацию значительно жёстче. По их словам, восстановление может занять от нескольких месяцев до двух лет, и на этот период Россия фактически лишится возможности запускать пилотируемые корабли и грузовые "Прогрессы" к МКС — альтернативных площадок для таких миссий сейчас нет. Восточный и Плесецк не способны обеспечить пуски по программе МКС из-за отсутствия подходящей инфраструктуры и неблагоприятных баллистических условий, отмечает издание со ссылкой на экспертов.

Специалисты отмечают, что авария ставит под угрозу снабжение российского сегмента станции и срывает график пилотируемых миссий. По их словам, произошедшее стало следствием многолетнего отсутствия модернизации стартовых мощностей.