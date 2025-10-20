Временная приостановка приема сырья на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) не повлияла на стабильность поставок газа в Казахстан, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, комментируя информацию, распространённую в ряде СМИ и социальных сетей. В ведомстве подчеркнули, что газоснабжение всех газифицированных регионов страны, включая столицу, осуществляется в полном объёме и без ограничений.

Все недополученные объемы оперативно замещаются в рамках действующих контрактов, поэтому никакого дефицита газа для внутренних потребителей, включая столичные ТЭЦ, нет и не прогнозируется, — говорится в официальном заявлении.

Как уточнили в министерстве, стабильность поставок обеспечивается за счёт заранее предусмотренных резервных механизмов. По предварительной информации, полученной от российских партнёров, приём газа на Оренбургском ГПЗ возобновится в ближайшее время.

Ранее оператор месторождения Карачаганак, поставляющего сырьё на Оренбургский завод, временно снизил объёмы добычи, чтобы сбалансировать нагрузку в системе. В Минэнерго подчеркнули, что эта мера не влияет на исполнение обязательств по внутренним поставкам газа. После восстановления штатной работы завода добыча вернётся к плановым показателям.

Отдельно отмечается, что строительство собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке остаётся стратегическим приоритетом правительства и находится в активной проработке. Министерство энергетики призвало граждан и представителей СМИ доверять только официальным источникам и не поддаваться на спекуляции.