В Астане расследуется уголовное дело по факту обрушения облицовки здания, в результате которого пострадала девушка-фельдшер, передаёт BAQ.KZ

Об этом в кулуарах Сената рассказал заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

"Да, действительно, несчастный случай имел место. Жители получили травмы, в том числе открытые черепно-мозговые травмы. Сейчас создана следственно-оперативная группа. Мы расследуем уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан - оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие последствия", — сообщил он.

По его словам, следствие уже завершило выемку строительной документации, использованной при проведении облицовочных работ.

"Мы завершили выемку документов строительной компании, которые использовались при проведении облицовочных работ. Дача правовой оценки и признание подозреваемых будет результатом скрупулёзного труда и заключений судебных экспертиз и комиссий акиматов", — уточнил Санжар Адилов.

В настоящее время назначены экспертизы, следственные действия продолжаются.