После происшествия в селе Алгабас в Туркестанской области значительно расширили профилактическую работу по пожарной безопасности, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Otyrar. Специалисты уже обошли около 139 тысяч объектов из более чем 350 тысяч домов региона, включая частный сектор и многоквартирные дома, а проверки планируют завершить до конца года.

Чаще всего пожары происходят в частных домах, автотранспорте и торговых точках, основными причинами называются нарушения при эксплуатации электрического оборудования и печей. Аким области Нуралхан Кушеров поручил усилить контроль за пожарной безопасностью в жилых домах, социальных объектах, гостиницах и хостелах, создать рабочую группу по выявлению незаконно построенных объектов и регулярно проводить рейды.

В рамках профилактических мероприятий специалистам рекомендовано устанавливать пожарные извещатели и вести активную разъяснительную работу среди населения. Рабочая группа объединяет представителей акиматов, газовой инспекции, "КазахГазАймак", ДЧС и других структур.