В Караганде завершён разбор завалов в обрушившемся здании, передает BAQ.KZ. Конструкции представляли угрозу для прохожих и близлежащих построек, поэтому было принято решение о их демонтаже в кратчайшие сроки.

Кинологические расчеты МЧС провели контрольное обследование. Жертв и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 15 человек, — сообщили в МЧС РК.

Напомним, утром, 29 июля, в Караганде, на пересечении улиц Казыбек би и Ерубаева служебные конструкции неэксплуатируемого четырёхэтажного здания обрушились на площади около 150 кв. м.

Обрушение затронуло межэтажные перекрытия с третьего по первый этаж, крышу, наружную стену и лестничный марш. В ликвидации последствий были задействованы 65 человек личного состава и 21 единица техники, включая сотрудников МЧС, полиции, скорой помощи, местных исполнительных органов и Центра медицины катастроф.

Причины обрушения устанавливаются.