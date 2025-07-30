После ЧП в Караганде: спасатели завершили разбор завалов в обрушившемся здании
Сотрудники МЧС демонтировали конструкции, представлявшие угрозу.
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В Караганде завершён разбор завалов в обрушившемся здании, передает BAQ.KZ. Конструкции представляли угрозу для прохожих и близлежащих построек, поэтому было принято решение о их демонтаже в кратчайшие сроки.
Кинологические расчеты МЧС провели контрольное обследование. Жертв и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 15 человек, — сообщили в МЧС РК.
Напомним, утром, 29 июля, в Караганде, на пересечении улиц Казыбек би и Ерубаева служебные конструкции неэксплуатируемого четырёхэтажного здания обрушились на площади около 150 кв. м.
Обрушение затронуло межэтажные перекрытия с третьего по первый этаж, крышу, наружную стену и лестничный марш. В ликвидации последствий были задействованы 65 человек личного состава и 21 единица техники, включая сотрудников МЧС, полиции, скорой помощи, местных исполнительных органов и Центра медицины катастроф.
Причины обрушения устанавливаются.
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