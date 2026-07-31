После ЧП в школе СКО: кто по закону отвечает за капитальный ремонт государственных школ

В Северо-Казахстанской области двое сотрудников школы получили тяжелые травмы, упав с высоты во время покраски стены в спортивном зале. После происшествия редакция изучила действующее законодательство и выяснила, кто обязан организовывать и финансировать капитальный ремонт государственных школ.

Что произошло

По данным полиции, женщины выполняли ремонтные работы в спортивном зале, когда упали с высоты.

По словам директора школы, здание было построено около 20 лет назад и за это время ни разу не проходило капитальный ремонт. В этом году было принято решение привлечь работников хозяйственной службы к побелке спортивного зала. При этом, как утверждает руководитель учреждения, выполнять эти работы женщин никто не принуждал.

Врачи оценивают состояние обеих пациенток как средней степени тяжести.

По словам директора многопрофильной городской больницы №3 Петропавловска Жанны Маутовой, у первой пострадавшей выявлены переломы обеих костей правой голени, а также большой и малой берцовых костей левой ноги. У второй женщины диагностированы компрессионные переломы 12-го грудного и первого, второго и третьего поясничных позвонков.

В настоящее время обе пациентки проходят необходимое лечение и обследование.

Начато расследование

После происшествия департамент государственной инспекции труда создал специальную комиссию.

Ей предстоит установить, было ли законным привлечение работников школы к выполнению подобных работ, поскольку они могут относиться к категории работ повышенной опасности.

Кроме того, полиция начала досудебное расследование по факту нарушения требований охраны труда. Если будут установлены виновные лица, они понесут ответственность в соответствии с законодательством.

Кто по закону отвечает за капитальный ремонт школ

После инцидента BAQ.KZ изучил действующие нормы законодательства.

Согласно приказу министра просвещения Республики Казахстан №153-НҚ от 3 июня 2026 года, организация и финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта государственных школ относятся к компетенции местных исполнительных органов – акиматов.

Кто оплачивает ремонт

Капитальный ремонт государственных школ финансируется за счет средств местного бюджета.

При необходимости также могут использоваться механизмы государственно-частного партнерства и привлекаться частные инвестиции.

Кто решает, какие школы ремонтировать

Именно акиматы определяют, какие школы нуждаются в капитальном ремонте.

При этом учитываются:

техническое состояние здания;

степень его износа;

количество учащихся;

наличие трехсменного обучения;

аварийность объекта;

другие показатели.

Кроме того, местные исполнительные органы обязаны организовать проведение ремонта, определить подрядную организацию и обеспечить соблюдение строительных норм и требований безопасности.

Когда ремонт проводится в первую очередь

Согласно правилам, капитальный ремонт имеет приоритет, если:

степень износа здания превышает 60%;

школа не проходила капитальный ремонт более 50 лет;

техническое обследование подтвердило необходимость ремонта;

число учащихся превышает проектную мощность школы;

учебное заведение находится в приграничном или сельском населенном пункте.

Кто должен выполнять такие работы

Нормативные документы предусматривают, что капитальный ремонт должен выполняться специализированными организациями с соблюдением требований строительной и трудовой безопасности.

Таким образом, действующее законодательство не возлагает обязанность по проведению капитального ремонта на учителей или других работников школ. Ответственность за организацию, финансирование и безопасное выполнение таких работ несут местные исполнительные органы.

Если проверка установит, что сотрудников школы привлекли к работам, которые должны были выполнять специализированные организации, правовую оценку этим действиям дадут компетентные органы в рамках проводимого расследования.