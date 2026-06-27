После дела Пака в Казахстане потребовали ужесточить наказание для пьяных водителей

В Казахстане запустили республиканскую петицию с требованием ужесточить наказание для водителей, совершивших смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Поводом стало резонансное дело Александра Пака, осужденного за аварию на проспекте Аль-Фараби в Алматы, в которой погибли три человека.

Авторы инициативы предлагают увеличить максимальный срок лишения свободы с 10 до 15 лет, направлять осужденных не в колонии минимальной, а средней безопасности, ограничить возможность условно-досрочного освобождения, а также рассмотреть вопрос о признании смертельных ДТП, совершенных в состоянии опьянения, умышленными преступлениями.

По мнению авторов петиции, действующее законодательство не соответствует тяжести подобных преступлений и нуждается в пересмотре. При этом они подчеркивают, что возможные изменения не повлияют на приговор Александру Паку, поскольку закон, ужесточающий уголовную ответственность, не имеет обратной силы.