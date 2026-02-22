В Абайском районе Шымкента на улице Акторгай просело и частично обрушилось дорожное покрытие, уложенное менее года назад, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

Из-за повреждения дороги без водоснабжения остались два расположенных поблизости частных дома. Кроме того, движение автотранспорта по улице оказалось затруднено.

По словам местных жителей, просевший участок находился в аварийном состоянии около пяти дней. После сильных дождей небольшая яма увеличилась, грунт осел, что привело к повреждению подземного шланга и последующему прорыву. В результате два дома остались без воды.

Жители также выражали опасения за безопасность детей, которые ежедневно проходят по этой улице в школу. По их словам, движение транспорта стало практически невозможным.

В настоящее время поврежденный участок засыпан грунтом. В городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что о ситуации известно и она находится на контроле.

По данным ведомства, в июле–августе 2025 года ремонт улицы проводила подрядная организация — Atash Trans Logistics. Перед укладкой асфальтобетонного покрытия и на этапе уплотнения основания экспертизу осуществлял Национальный центр качества. Несмотря на это, на отдельных участках произошло проседание покрытия.

В управлении пояснили, что ранее на улице Акторгай проводились работы по прокладке канализационных труб. Именно в местах проведения этих работ вследствие осадки грунта и образовалась просадка асфальта.

Отмечается, что выявленные дефекты будут устранены за счет подрядной компании, так как гарантийный срок составляет более пяти лет. Подрядчики уже приступили к подготовительным работам, полное завершение восстановления запланировано до конца марта.