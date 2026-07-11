После ДТП движение на трассе Астана – Караганда было затруднено на несколько часов

На автодороге Астана – Караганда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, из-за которого движение на одном из участков трассы оказалось временно затруднено.

По предварительным данным, авария произошла 10 июля около 16:30 на 42-м километре автодороги. Водитель грузовика не справился с управлением, после чего транспортное средство врезалось в барьерное ограждение.

В результате ДТП на участке образовался затор. На место оперативно прибыли дорожные службы, которые очистили проезжую часть, устранили последствия аварии и обеспечили безопасные условия для возобновления движения.

Полностью движение на трассе было восстановлено в 20:30.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.