После ДТП движение на трассе Астана – Караганда было затруднено на несколько часов
Грузовик протаранил ограждение.
11 Июля 2026, 09:02
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11 Июля 2026, 09:0211 Июля 2026, 09:02
114Фото: Pixabay.com
На автодороге Астана – Караганда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, из-за которого движение на одном из участков трассы оказалось временно затруднено.
По предварительным данным, авария произошла 10 июля около 16:30 на 42-м километре автодороги. Водитель грузовика не справился с управлением, после чего транспортное средство врезалось в барьерное ограждение.
В результате ДТП на участке образовался затор. На место оперативно прибыли дорожные службы, которые очистили проезжую часть, устранили последствия аварии и обеспечили безопасные условия для возобновления движения.
Полностью движение на трассе было восстановлено в 20:30.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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