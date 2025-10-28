59-летняя жительница Актау скончалась 3 июня 2025 года после плановой операции по коррекции носовой перегородки, проведённой в частной клинике Medina Plastic Surgery в Астане. Женщина страдала от затруднённого дыхания и обратилась за хирургической помощью, однако операция закончилась трагедией. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, обращение по факту некачественного оказания медицинской помощи поступило 3 июля — уже после смерти пациентки. Проверка показала, что на момент проведения консультаций и оперативных вмешательств с 20 марта по 3 июня 2025 года у Medina Plastic Surgery не было действующей государственной лицензии на медицинскую деятельность.

"На момент проведения консультации и оперативных вмешательств в нарушение статьи 17 Кодекса Республики Казахстан “О здоровье народа и системе здравоохранения” и подпункта 9 пункта 1 статьи 28 Закона “О разрешениях и уведомлениях” у ТОО “Medina Plastic Surgery” отсутствовала государственная лицензия и приложение к ней по подвиду деятельности “Пластическая хирургия”, “Анестезиология и реаниматология”, “Нейрохирургия” и другим направлениям", — сообщили в Департаменте.

Государственная лицензия на медицинскую деятельность клиники была выдана только 17 июня 2025 года, спустя две недели после смерти пациентки.

В связи с выявленными нарушениями внеплановая проверка в отношении клиники проходила с 10 по 16 июля.

По её итогам материалы переданы в Департамент полиции Астаны для правовой оценки. 28 августа 2025 года действие лицензии “Medina Plastic Surgery” было прекращено решением уполномоченного органа.

Кроме того, Минздрав сообщил о другом случае, связанном с клиникой Aesthetic Life.

"28 апреля 2025 года в клинике ТОО “Aesthetic Life” была проведена пластическая операция, после которой пациентка впала в кому. Она была экстренно доставлена в Национальный центр экстренной медицины и помещена в реанимацию", — говорится в ответе ведомства.

По данному факту проводится независимая экспертная комиссия для определения степени вреда, причинённого жизни и здоровью пациентки. После получения результатов родственники пострадавшей смогут обратиться в Минздрав для проведения внеплановой проверки.

Министерство здравоохранения напоминает, что лицензирование медицинских организаций, проводящих оперативные вмешательства с применением наркоза, осуществляется строго в соответствии с приказами министра здравоохранения №78 и №41 от 2023 года, регулирующими стандарты оказания анестезиологической, реаниматологической и хирургической помощи.