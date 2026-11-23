51-летняя жительница Мангистауской области Кумисай Палекеева родила девочку благодаря программе ЭКО. Год назад семья потеряла троих детей из-за отравления угарным газом. Малышка появилась на свет 17 ноября в региональном перинатальном центре «Ана мен бала».

При рождении она весила 3400 граммов, её рост составил 52 сантиметра. Роды прошли с помощью кесарева сечения. Сейчас состояние матери и ребёнка оценивается как хорошее. После трагедии супруги решили вновь стать родителями и обратились к процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Бесплатный сертификат на ЭКО семья получила от клиники «Ecomed». Девочку назвали Арией — имя выбрал отец.

Я решила: хотя бы с помощью ЭКО выношу и рожу ребёнка, чтобы рядом была опора и забота, чтобы жить ради него, — рассказала Кумисай.

Кроме того, в сентябре супруги усыновили 13-летнего мальчика. Напомним, в прошлом году в жилом массиве Каламкас Мунайлинского района из-за отравления угарным газом погибли трое детей супругов: дочь 1995 года рождения, сын 2009 года рождения и дочь 2012 года рождения.