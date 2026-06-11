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После инцидента на территории аэропорта Алматы назначена проверка

Вчера 2026, 23:11
АВТОР
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кадр из видео Вчера 2026, 23:11
Вчера 2026, 23:11
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Фото: кадр из видео

Управление градостроительного контроля Алматы инициирует внеплановую проверку после инцидента на территории международного аэропорта Алматы. По предварительной информации, 11 июня на строительной площадке во время проведения работ произошло падение строительных конструкций — труб.

В настоящее время специалисты собирают необходимые материалы и устанавливают обстоятельства происшествия. После этого проверка будет зарегистрирована в органах прокуратуры. Как сообщили в управлении, в ходе внеплановой проверки будет дана оценка соблюдению требований строительных норм, правил техники безопасности и организации производства работ.

В случае выявления нарушений к ответственным лицам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

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