После инцидента на территории аэропорта Алматы назначена проверка
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Управление градостроительного контроля Алматы инициирует внеплановую проверку после инцидента на территории международного аэропорта Алматы. По предварительной информации, 11 июня на строительной площадке во время проведения работ произошло падение строительных конструкций — труб.
В настоящее время специалисты собирают необходимые материалы и устанавливают обстоятельства происшествия. После этого проверка будет зарегистрирована в органах прокуратуры. Как сообщили в управлении, в ходе внеплановой проверки будет дана оценка соблюдению требований строительных норм, правил техники безопасности и организации производства работ.
В случае выявления нарушений к ответственным лицам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
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