После избиения срочника в Гвардейском гарнизоне сняли командира части

Министерство обороны Республики Казахстан ночью сообщило о кадровых решениях после происшествия в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, где срочник получил телесные повреждения.

Сегодня 2026, 22:39
Фото: фото из открытых источников

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ведомстве заявили, что проводится комплекс необходимых следственных действий.

 
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ведомстве заявили, что проводится комплекс необходимых следственных действий.
 
От занимаемых должностей освобождены:
•командир воинской части,
•его заместитель по воспитательной и идеологической работе,
•командир батальона,
•командир роты.
 
Кроме того, предупреждение о неполном служебном соответствии объявлено заместителю командира части — начальнику штаба, заместителю командира батальона и его заместителю по воспитательной работе. Ряду офицеров и сержантов вынесены строгие дисциплинарные взыскания.
 
Ситуация находится на контроле военного ведомства.

