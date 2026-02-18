Министерство обороны Республики Казахстан ночью сообщило о кадровых решениях после происшествия в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, где срочник получил телесные повреждения, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ведомстве заявили, что проводится комплекс необходимых следственных действий.

От занимаемых должностей освобождены:

•командир воинской части,

•его заместитель по воспитательной и идеологической работе,

•командир батальона,

•командир роты.

Кроме того, предупреждение о неполном служебном соответствии объявлено заместителю командира части — начальнику штаба, заместителю командира батальона и его заместителю по воспитательной работе. Ряду офицеров и сержантов вынесены строгие дисциплинарные взыскания.

Ситуация находится на контроле военного ведомства.