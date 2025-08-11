  • 11 Августа, 01:42

После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион

Это часть культурного стандарта, ответили организаторы.

Сегодня, 00:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Алматы Сегодня, 00:31
Сегодня, 00:31
160
Фото: акимат Алматы

В Алматы сразу после концерта Дженнифер Лопес, собравшего более 20 тысяч зрителей, десятки волонтёров и активистов молодёжных организаций вышли на уборку Центрального стадиона и прилегающей территории, передает BAQ.KZ. Как сообщили в акимате города, уборка прошла в рамках республиканской экоакции "Тaza Qazaqstan".

Вооружившись перчатками и мешками для мусора, они оперативно привели в порядок трибуны, проходы и прилегающие зоны, чтобы после яркого праздника музыки стадион и город остались такими же чистыми, как и до его начала, — отметили в городской администрации.

Организаторы рассказали, что такая практика — часть культурного стандарта проведения массовых мероприятий, когда забота о городе продолжается и после завершения праздника.

Самое читаемое

Наверх