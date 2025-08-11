В Алматы сразу после концерта Дженнифер Лопес, собравшего более 20 тысяч зрителей, десятки волонтёров и активистов молодёжных организаций вышли на уборку Центрального стадиона и прилегающей территории, передает BAQ.KZ. Как сообщили в акимате города, уборка прошла в рамках республиканской экоакции "Тaza Qazaqstan".

Вооружившись перчатками и мешками для мусора, они оперативно привели в порядок трибуны, проходы и прилегающие зоны, чтобы после яркого праздника музыки стадион и город остались такими же чистыми, как и до его начала, — отметили в городской администрации.

Организаторы рассказали, что такая практика — часть культурного стандарта проведения массовых мероприятий, когда забота о городе продолжается и после завершения праздника.