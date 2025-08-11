После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
Это часть культурного стандарта, ответили организаторы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы сразу после концерта Дженнифер Лопес, собравшего более 20 тысяч зрителей, десятки волонтёров и активистов молодёжных организаций вышли на уборку Центрального стадиона и прилегающей территории, передает BAQ.KZ. Как сообщили в акимате города, уборка прошла в рамках республиканской экоакции "Тaza Qazaqstan".
Вооружившись перчатками и мешками для мусора, они оперативно привели в порядок трибуны, проходы и прилегающие зоны, чтобы после яркого праздника музыки стадион и город остались такими же чистыми, как и до его начала, — отметили в городской администрации.
Организаторы рассказали, что такая практика — часть культурного стандарта проведения массовых мероприятий, когда забота о городе продолжается и после завершения праздника.
Самое читаемое
- Акимат Алматы рапортует: город готов встретить Дженнифер Лопес
- Как в Семее отмечают юбилей Абая Кунанбаева: День девятый
- С начала войны семья Кадырова получила почти 150 наград — глава Чечни обогнал всех
- Министр просвещения встретился со школьником из Тараза, написавшим трогательное письмо
- Прекращение огня и обмен территориями: Украина и Европа представили США свой план мира