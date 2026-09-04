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  • После концерта Энрике Иглесиаса зрители устроили уборку на «Астана Арене»

После концерта Энрике Иглесиаса зрители устроили уборку на «Астана Арене»

4 Сентября 2026, 08:57
АВТОР
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акимат Астаны 4 Сентября 2026, 08:57
4 Сентября 2026, 08:57
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Фото: акимат Астаны

В Астане после концерта Энрике Иглесиаса молодые зрители остались на стадионе «Астана Арена» и помогли убрать территорию после мероприятия. Зрители собрали мусор, оставшийся после концерта, и таким образом присоединились к экоакции. Один из участников отметил, что уборка заняла немного времени, но стала способом проявить уважение к городу и людям, которые обеспечивают порядок на площадке.

Организаторы считают, что подобные инициативы помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и напоминают о необходимости сохранять чистоту во время массовых мероприятий.

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