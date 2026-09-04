После концерта Энрике Иглесиаса зрители устроили уборку на «Астана Арене»

В Астане после концерта Энрике Иглесиаса молодые зрители остались на стадионе «Астана Арена» и помогли убрать территорию после мероприятия. Зрители собрали мусор, оставшийся после концерта, и таким образом присоединились к экоакции. Один из участников отметил, что уборка заняла немного времени, но стала способом проявить уважение к городу и людям, которые обеспечивают порядок на площадке.

Организаторы считают, что подобные инициативы помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и напоминают о необходимости сохранять чистоту во время массовых мероприятий.