После концерта Энрике Иглесиаса зрители устроили уборку на «Астана Арене»
4 Сентября 2026, 08:57
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4 Сентября 2026, 08:574 Сентября 2026, 08:57
111Фото: акимат Астаны
В Астане после концерта Энрике Иглесиаса молодые зрители остались на стадионе «Астана Арена» и помогли убрать территорию после мероприятия. Зрители собрали мусор, оставшийся после концерта, и таким образом присоединились к экоакции. Один из участников отметил, что уборка заняла немного времени, но стала способом проявить уважение к городу и людям, которые обеспечивают порядок на площадке.
Организаторы считают, что подобные инициативы помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и напоминают о необходимости сохранять чистоту во время массовых мероприятий.
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