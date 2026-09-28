После концерта Кайрата Нуртаса зрители удивили поступком

В Астане после концерта Кайрата Нуртаса зрители не стали сразу расходиться и помогли убрать мусор с трибун. Об этом сообщили в городском акимате. Участники акции собрали отходы и привели территорию в порядок.

По словам одного из зрителей, они решили помочь с уборкой после концерта, чтобы внести свой вклад в чистоту города. В акимате отметили, что подобные инициативы помогают формировать культуру ответственного отношения к окружающей среде.