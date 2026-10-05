После ливня в Туркестанской области 150 человек расчищают дворы жителей
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В Казыгуртском районе Туркестанской области продолжают устранять последствия сильного ливня, который прошел 3 октября. Вода и грязь затронули жилые дворы и улицы, сейчас на месте работают более 150 человек.
По данным акимата, специалисты местных исполнительных органов и службы по чрезвычайным ситуациям очищают от грязи дворы 11 жилых домов и прилегающие улицы. К работам привлекли девять единиц спецтехники.
Первый заместитель акима области Зулпыхар Жолдасов выехал в Казыгуртский район, осмотрел территории, куда пришла вода, и поговорил с жителями.
Власти сообщили, что погибших нет, разрушений жилых домов не зафиксировано. Ситуацию в районе называют стабильной, но работы на месте продолжаются.
Сейчас главная задача служб состоит в том, чтобы как можно быстрее расчистить дворы и улицы и вернуть людям нормальные условия после непогоды.
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