После массовой отмены рейсов в США продолжаются задержки авиарейсов
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Несмотря на снятие общенационального запрета на полёты, авиасообщение в США пока не вернулось к обычному режиму. Пассажиры продолжают сталкиваться с задержками и отменами рейсов после масштабного сбоя в системе управления воздушным движением.
По данным FlightAware, в пятницу отменили более 8,8 тысячи рейсов в США и из страны. В субботу добавилось ещё около 2,6 тысячи отмен. Министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что восстановление расписания займёт время.
По его словам, отправка рейсов зависит не только от работы систем, но и от наличия пилотов и бортпроводников. Авиакомпании United Airlines, Delta и American Airlines сообщили о возобновлении полётов.
Однако American Airlines предупредила, что для полного восстановления работы перевозчика могут потребоваться несколько дней.
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