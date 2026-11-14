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После массовой отмены рейсов в США продолжаются задержки авиарейсов

14 Ноября 2026, 22:19
АВТОР
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Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved 14 Ноября 2026, 22:19
14 Ноября 2026, 22:19
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Фото: Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Несмотря на снятие общенационального запрета на полёты, авиасообщение в США пока не вернулось к обычному режиму. Пассажиры продолжают сталкиваться с задержками и отменами рейсов после масштабного сбоя в системе управления воздушным движением.

По данным FlightAware, в пятницу отменили более 8,8 тысячи рейсов в США и из страны. В субботу добавилось ещё около 2,6 тысячи отмен.  Министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что восстановление расписания займёт время.

По его словам, отправка рейсов зависит не только от работы систем, но и от наличия пилотов и бортпроводников. Авиакомпании United Airlines, Delta и American Airlines сообщили о возобновлении полётов.

Однако American Airlines предупредила, что для полного восстановления работы перевозчика могут потребоваться несколько дней.

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