12 февраля в поселке Азат Аккольского района Акмолинской области местные жители заметили дикую рысь, которая хромала на задние лапы. Видео с животным распространилось в соцсетях, передает BAQ.KZ.

По информации Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, рысь получила травмы, несовместимые с жизнью, предположительно после наезда автомобиля на трассе «Азат–Степногорск».

На сообщение от жителей незамедлительно отреагировал заместитель директора КГУ «Кенесское УЛХ» В.Ю. Газетов. Совместно с егерем охотничьего хозяйства «Лесостепное» А.А. Абасс животное было погружено в машину для оказания ветеринарной помощи и дальнейшего размещения в зооуголке ТОО «Бурабай Даму».

Однако при визуальном осмотре выяснилось, что у рыси полностью раздроблены задние конечности, и она скончалась на месте из-за большой потери крови. Составлен акт утилизации трупа животного.

Инспекция призывает жителей проявлять осторожность при встрече с дикой природой и своевременно сообщать о травмированных животных в компетентные органы.