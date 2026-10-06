$20,5 млрд инвестиций: какие отрасли Казахстана становятся новыми точками для инвесторов

Казахстан завершил 2025 год с отрицательным чистым потоком прямых иностранных инвестиций – минус 916,4 млн долларов. При этом валовой приток ПИИ, напротив, вырос на 14,4% и достиг 20,5 млрд долларов, а уже в первом квартале 2026 года составил еще 6,3 млрд долларов.

Основной минус пришелся на добывающий сектор, где чистый отток достиг 7,5 млрд долларов на фоне завершения инвестиционной фазы крупных нефтегазовых проектов. Одновременно растут вложения в финансы, связь, переработку, АПК и логистику, а среди стран заметно наращивают инвестиции Китай, ОАЭ, Сингапур и Катар.

Корреспондент BAQ.KZ выяснила, куда теперь идет иностранный капитал и на какие проекты Казахстан рассчитывает в 2027 году.

Почему инвестиции оказались «в минусе»

В МИД подчеркнули, что отрицательный чистый поток нельзя автоматически воспринимать как массовый уход зарубежных компаний или потерю интереса к Казахстану.

Главное объяснение связано с нефтегазовым сектором. В Казахстане завершилась инвестиционная фаза крупных проектов на Тенгизе – Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением.

Проще говоря, на протяжении нескольких лет иностранные инвесторы вкладывали миллиарды долларов в строительство и расширение производства. Теперь эти объекты заработали, а инвесторы перешли к следующей стадии – возврату ранее вложенных средств и получению дохода.

«После ввода соответствующих производственных объектов в эксплуатацию инвесторы перешли к этапу возврата ранее вложенного капитала, включая погашение внутрифирменных займов и распределение доходов, что в статистике Национального банка отражается как отток инвестиций», – добавили в МИД РК.

Поэтому минус в чистом показателе не означает, что иностранные компании массово закрывают предприятия и покидают страну.

Более того, в 2025 году валовой приток прямых иностранных инвестиций составил 20,5 млрд долларов – на 14,4% больше, чем годом ранее. А уже в первом квартале 2026 года Казахстан привлек еще 6,3 млрд долларов.

«В 2025 году фактов массового ухода иностранных инвесторов, закрытия ими производств либо продажи крупных активов не зафиксировано», – подчеркнули в МИД.

Деньги уходят из нефтянки, но приходят в другие сферы

Изменения особенно хорошо заметны в отраслевой структуре.

Самое сильное снижение пришлось на добывающий сектор. По данным ЕЭК, чистый отток инвестиций из него составил 7,5 млрд долларов. Это во многом и потянуло общий показатель страны вниз.

Но одновременно капитал начал активнее заходить в другие сферы.

Особенно заметно выросли инвестиции в финансовую и страховую деятельность, связь и транспорт. В финансовом секторе, по данным МИД, объем вложений вырос более чем в восемь раз – примерно до 4,1 млрд долларов.

Хорошую динамику также показали металлургия, химическая и пищевая промышленность, фармацевтика, энергетика и сельское хозяйство.

То есть Казахстан постепенно отходит от ситуации, когда инвестиционная картина почти полностью зависела от нефтегазовых мегапроектов.

Сам «Байтерек» сейчас называет среди наиболее интересных для иностранных инвесторов направлений АПК, химическую промышленность, энергетику и машиностроение.

«К перспективным направлениям также относятся транспорт и логистика, цифровая инфраструктура, туризм, легкая промышленность и другие отрасли обрабатывающего сектора», – поделились в АО «НИХ «Байтерек».

Кто сейчас вкладывает в Казахстан

Меняется и география капитала.

Если раньше основная инвестиционная статистика во многом зависела от традиционных крупных партнеров, то сейчас заметнее становится роль стран Азии и Ближнего Востока.

По данным МИД, в 2025 году существенный рост показали вложения из Китая, ОАЭ, Катара, Сингапура и Швейцарии.

Китайские инвестиции составили около 2,8 млрд долларов, вложения из ОАЭ – 1,6 млрд, из Сингапура – порядка 1,4 млрд, из Катара – 1,3 млрд долларов.

При этом в министерстве отдельно отмечают: снижение инвестиций из отдельной страны еще не означает, что ее бизнес уходит из Казахстана.

«На показатели влияют завершение отдельных проектов, корпоративные решения, погашение внутригрупповой задолженности, дивиденды и изменение структуры финансирования», – заверили в МИД РК.

Новый инвестиционный цикл уже начинается

Пока крупные нефтегазовые проекты переходят в стадию эксплуатации, власти рассчитывают сформировать новую волну инвестиций – уже в переработке и производстве.

Часть таких проектов уже перешла от переговоров к строительству.

Китайская Fufeng Group начала в Жамбылской области строительство комплекса по глубокой переработке кукурузы стоимостью 350 млн долларов.

Dalian Hesheng Holding Group реализует в Акмолинской области проект по глубокой переработке пшеницы примерно на 500 млн долларов.

Еще один крупный проект – агроиндустриальный кластер Harvest Group SA стоимостью около 700 млн долларов.

Испанская Roca Group запускает в Кызылординской области производство санитарно-технической продукции стоимостью 70 млн долларов.

В Алматинской области иранская Solico Group строит производство сыров стоимостью 58,8 млн долларов. Предприятие планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, оно должно создать около 400 рабочих мест.

Еще один потенциально крупный проект связан с Каспием: Guoyou Materials Group прорабатывает строительство нового порта с объемом инвестиций около 1,1 млрд долларов.

В МИД считают, что именно такие проекты должны постепенно заменить инвестиционный импульс, который ранее создавали нефтегазовые мегапроекты.

«Одновременно формируется новый инвестиционный цикл», – добавили они.

Ставка на логистику и путь между Китаем и Европой

Одним из главных направлений для иностранного капитала власти называют транспорт и логистику.

Здесь Казахстан рассчитывает использовать свое географическое положение между Китаем и Европой.

Особое внимание уделяется Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Чем больше грузов идет через Казахстан, тем выше потребность в железных дорогах, терминалах, складах, портах и логистических центрах.

НИХ «Байтерек» уже ведет переговоры с китайскими партнерами по развитию железнодорожной инфраструктуры и логистики, а также с американскими инвесторами по проектам, связанным со Средним коридором.

Прорабатываются проекты с инвесторами из Турции, Вьетнама и Пакистана.

«Рост грузопотоков между Китаем, Центральной Азией и Европой формирует дополнительную потребность в развитии железнодорожной и портовой инфраструктуры, логистических центров, терминалов, складских комплексов и сопутствующих сервисов», – отметили в АО «НИХ» Байтереке».

Еще одна новая ниша – дата-центры и искусственный интеллект

В Казахстане рассчитывают привлекать иностранный капитал и в сферу, которая еще несколько лет назад практически не фигурировала среди главных инвестиционных направлений – цифровую инфраструктуру.

Речь идет о центрах обработки данных, облачных сервисах, технологиях искусственного интеллекта и цифровых платформах.

Причем расчет делается не только на внутренний казахстанский рынок.

«Инвестиционный потенциал данного направления связан в том числе с возможностью создания инфраструктуры, ориентированной не только на внутренний рынок Казахстана, но и на потребности Центрально-Азиатского региона», – сообщили в НИХ «Байтерек».

Фактически Казахстан хочет использовать ту же логику, что и в транспортной сфере: стать региональной площадкой, через которую инвестор сможет работать не только внутри страны, но и на соседних рынках.

Инвесторам теперь недостаточно одних льгот

Одновременно меняются требования самих инвесторов.

По оценке «Байтерека», иностранный бизнес сейчас внимательнее оценивает экономику каждого конкретного проекта.

Важны не только налоговые преференции или государственная поддержка, но и наличие инфраструктуры, рынков сбыта, сырья, доступного финансирования и понятных правил работы.

«При принятии решений зарубежные инвесторы уделяют особое внимание экономической обоснованности проектов, наличию подтвержденных рынков сбыта необходимой инфраструктуры, доступным мерам государственной поддержки, а также возможностям выхода на региональные рынки», – рассказали в ведомстве.

Поэтому и Казахстан намерен менять сам подход к инвестиционной политике.

Теперь задача заключается не только в том, чтобы привлечь как можно больше денег, но и в том, куда именно они будут вложены и что получит экономика в результате.

Что Казахстан будет менять

В рамках инвестиционной политики до 2030 года власти планируют усилить работу по нескольким направлениям.

Во-первых, инвесторам хотят предлагать уже подготовленные проекты, где заранее понятны площадка, инфраструктура, рынок сбыта и механизмы поддержки.

Во-вторых, предполагается развивать принцип «одного окна» и цифровое сопровождение инвесторов через Национальную цифровую инвестиционную платформу.

В-третьих, государство собирается усиливать защиту инвесторов и расширять финансовые инструменты.

У «Байтерека» уже действует целый набор таких механизмов – от долгосрочных кредитов и лизинга до страхования, гарантий и прямого участия в капитале проектов.

Сам холдинг с начала 2026 года получил новую роль.

«С начала 2026 года в рамках трансформации Холдинга в Национальный инвестиционный холдинг одним из ключевых направлений его деятельности стало привлечение инвестиций и сопровождение инвестиционных проектов», – добавили в ведомстве.

Еще один механизм – «Заказ на инвестиции». Государство определяет отрасль или производство, которого не хватает экономике, формирует готовое предложение и уже под него ищет конкретного иностранного партнера.

Что будет дальше

В «Байтереке» перспективы привлечения иностранных инвестиций в 2026–2027 годах оценивают положительно.

Первый квартал 2026 года уже показал улучшение: чистый приток ПИИ составил 3,1 млрд долларов, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но главное изменение ближайших лет может быть даже не в общей сумме инвестиций.

Если раньше динамику Казахстана могли резко изменить один-два нефтегазовых мегапроекта, то теперь власти пытаются сформировать более широкий инвестиционный портфель – от переработки зерна и производства продуктов до портов, железных дорог, дата-центров и искусственного интеллекта.

«В целом перспективы привлечения иностранных инвестиций в Казахстан в 2026–2027 годах оцениваются как благоприятные», – заявили в НИХ «Байтерек».

Таким образом, отрицательный показатель 2025 года стал скорее отражением завершения старого инвестиционного цикла, чем свидетельством ухода иностранных компаний.

Теперь главный вопрос – насколько быстро Казахстану удастся запустить следующий цикл и превратить единичные новые проекты в устойчивый поток инвестиций в несырьевую экономику.