После ночного землетрясения в Жамбылской области повреждений инфраструктуры не выявили

После землетрясения, зарегистрированного в ночь на 4 июля в Жамбылской области, специалисты ГУ «Казселезащита» МЧС Казахстана провели обследование потенциально опасных участков и объектов жизнеобеспечения.

Как сообщили в МЧС, специалисты выполнили мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, а также оползне- и селеопасных участков. Кроме того, был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

По итогам обследования повреждений не выявлено. Все проверенные объекты функционируют в штатном режиме.

В ведомстве также сообщили, что сведений о разрушениях и пострадавших после землетрясения не поступало. Обстановка в регионе остается стабильной.