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После ночного землетрясения в Жамбылской области повреждений инфраструктуры не выявили

Специалисты обследовали русла рек, гидротехнические сооружения и потенциально опасные участки. По данным МЧС, все объекты работают в штатном режиме.

Сегодня 2026, 10:11
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 10:11
Сегодня 2026, 10:11
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Фото: Pixabay.com

После землетрясения, зарегистрированного в ночь на 4 июля в Жамбылской области, специалисты ГУ «Казселезащита» МЧС Казахстана провели обследование потенциально опасных участков и объектов жизнеобеспечения.

Как сообщили в МЧС, специалисты выполнили мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, а также оползне- и селеопасных участков. Кроме того, был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

По итогам обследования повреждений не выявлено. Все проверенные объекты функционируют в штатном режиме.

В ведомстве также сообщили, что сведений о разрушениях и пострадавших после землетрясения не поступало. Обстановка в регионе остается стабильной.

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