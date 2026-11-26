Более 40 лет у плавильной печи и почти четыре века общего трудового стажа семейной династии. Плавильщик Жезказганского медеплавильного завода Абдрашит Доспанов, удостоенный звания «Қазақстанның Еңбек Ері», получил трехкомнатную квартиру от компании «Казахмыс». На вручение ключей металлург приехал сразу после ночной смены, передает BAQ.KZ.

Ключи от нового жилья Герою Труда вручил главный операционный директор корпорации «Казахмыс», генеральный директор Kazakhmys Smelting Жанибек Байгабелов.

Более 40 лет у плавильной печи

Абдрашит Доспанов работает на Жезказганском медеплавильном заводе с 1985 года. Его общий трудовой стаж составляет около 42 лет.

За годы работы металлург удостоился высшей степени отличия страны – звания «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия «Алтын жұлдыз» и ордена «Отан». Кроме того, он является полным кавалером ордена «Еңбек даңқы» трех степеней.

Сегодня опытный плавильщик продолжает работать на предприятии и обучать молодых специалистов.

Почти 400 лет на одну семью

Металлургия для семьи Доспановых стала профессией нескольких поколений. Совокупный трудовой стаж семейной династии приближается к 400 годам. На том же заводе работают и младшие братья Абдрашита.

Даже в день вручения ключей Герой Труда не оставил рабочее место ради торжественной церемонии. Вместе с коллегами он приехал на мероприятие сразу после ночной смены, за которую коллектив выполнил план по производству черновой меди.

В компании «Казахмыс» отметили, что предоставление квартиры стало признанием многолетнего труда металлурга и его вклада в развитие отечественной промышленности.