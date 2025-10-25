После громкого ограбления Лувра, в ходе которого преступники похитили драгоценности на сумму около 88 миллионов евро, руководство музея приняло беспрецедентное решение — переместить часть коллекции в подземные хранилища Банка Франции, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BILD. По данным СМИ, в хранилище, расположенном на глубине 26 метров, под усиленной охраной теперь находятся коронные украшения из Галереи Аполлона, а также ряд уникальных артефактов. Именно в этих сейфах хранится до 90% золотого запаса Франции.

Источники отмечают, что подобный шаг беспрецедентен в истории музея: ранее подобные меры принимались лишь во время Второй мировой войны. Сейчас же к сокровищам, перемещённым под землю, добавились знаменитые записные книги Леонардо да Винчи, оцениваемые экспертами более чем в 600 миллионов евро.

Напомним, нападение произошло утром 20 октября около 9:30. Как сообщает Libération, четверо вооружённых и замаскированных грабителей проникли в здание через стеклянную дверь, оказавшуюся в "мертвой зоне" камер наблюдения. Преступники действовали стремительно — с помощью подъёмника, стеклорезов и бензопил они взломали витрины и скрылись на мотороллерах, оставив стражей порядка без малейшего следа.

Расследование выявило тревожные пробелы в системе безопасности: на внешнем периметре длиной 1,3 км установлено всего пять камер, часть из которых оказалась неисправной. Власти уже поручили провести полную ревизию охранных систем музея. Тем временем преступники всё ещё на свободе. К расследованию подключены израильские специалисты по кибербезопасности, а следователи проверяют возможную внутреннюю утечку информации — не исключено, что один из сотрудников Лувра помогал грабителям.