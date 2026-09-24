Новый центр для детей после тяжелых операций открылся в Жетысу

В Талдыкоргане открылся третий в Жетысу центр «Қамқорлық» для детей от 3 до 18 лет. Здесь будут восстанавливаться пациенты после операций на мозге и сердце, травм и при хронических заболеваниях, передает BAQ.KZ.

Центр работает на базе областной многопрофильной детской больницы. Его проектная мощность составляет до 600 пациентов в год.

Помощь оказывают по четырем направлениям. Это нейрохирургия, неврология, кардиология и травматология.

Центр открылся 4 сентября. Дети могут находиться здесь круглосуточно, многие вместе с родителями. Пациенты поступают по направлению медицинской организации через портал.

Заведующий отделением, врач-реаниматолог Алишер Касымов рассказал, что один ребенок может пройти здесь до трех курсов реабилитации в течение года.

«Центр открылся четвертого сентября этого года. Дети могут находится здесь круглосуточно. Многие вместе с родителями. Прибывают сюда маленькие пациенты по направлению от медицинской организации по порталу. В основном это дети после перенесенного острого периода - проведенной операции на мозге, сердце, по линии травм и другое, а также имеющие хронические заболевания. В общей сложности один и тот же маленький пациент может побывать здесь до трех раз в течение года. Реабилитационная помощь оказывается детям со всей области на основе мультидисциплинарного подхода, при котором специалисты разных профилей совместно определяют программу восстановления каждого пациента», - отметил Алишер Касымов.

В центре работают 20 медицинских специалистов. Среди них реабилитолог, невропатолог, логопед, дефектолог, психолог, массажисты и другие узкие специалисты.

Для восстановления двигательных и других навыков установили тренажеры, физиотерапевтическое и высокотехнологичное реабилитационное оборудование. Есть сенсорные и интерактивные комнаты, солевая и шунгитовая шахты, аппарат для иппотерапии, музыкальный аппарат и другие комплексы.

Минимальный курс занимает 14 дней.

Среди пациентов центра Торгын Амангелды из Ушарала. Девочке 1 год и 10 месяцев. Она проходит уже второй курс реабилитации после ожога ноги, площадь поражения составила 19%.

Вместе с ней в центре находится мама Аяулым Толегенкызы.

«Спасибо всем большое! Здесь отличное питание, заботливые врачи и медсестры. У нас все хорошо, мы постепенно идем на поправку!» - отметила она.

Проект реализован при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына», который оснастил центр оборудованием.

В Жетысу уже работают еще два центра «Қамқорлық». Один действует на базе областного перинатального центра в Талдыкоргане для детей от 0 до 5 лет, второй в Сарканском районе для детей от 3 до 18 лет.

За восемь месяцев в этих центрах реабилитацию прошли 246 детей.

При специализированном Доме ребенка работает центр раннего вмешательства «Ақ қанат» для детей от 2 до 4 лет. С начала года там реабилитацию прошли 36 детей.

Всего с начала года детям в Жетысу оказали 60 601 реабилитационную услугу.