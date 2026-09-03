После падения двух башенных кранов в Астане усилят проверки строек
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В Астане усилят контроль за соблюдением требований безопасности на строительных объектах после двух случаев падения башенных кранов. В результате происшествий погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, по каждому случаю сейчас проводится специальное расследование. Ситуацию также обсудили на совещании с представителями государственных органов и строительной отрасли.
Первый вице-министр труда Ербол Туякбаев заявил, что застройщиков ранее уже предупреждали о необходимости устранить нарушения в сфере охраны труда.
«Мы предупреждали застройщиков, давали время на устранение нарушений, проводили профилактическую работу. Но если кто-то решил, что требования безопасности можно игнорировать, – он ошибается. От ответственности никто не уйдет», – заявил Туякбаев.
По итогам совещания Комитету государственной инспекции труда поручено в установленном законом порядке инициировать внеплановые проверки строительных объектов. Если инспекторы обнаружат нарушения, материалы будут направлять в компетентные государственные органы.
Повторные ЧП проверят отдельно
Особое внимание намерены уделить компаниям, где нарушения требований безопасности и несчастные случаи происходят неоднократно. Инспекторы проверят, устранялись ли в действительности причины и нарушения, установленные во время предыдущих расследований.
«Если произошел несчастный случай, проведено расследование, выдано предписание, нарушения якобы устранены, а затем происходит новая трагедия – возникает серьезный вопрос к первым руководителям строительных компаний. Повторный несчастный случай – это уже сигнал о системной проблеме», – подчеркнул первый вице-министр.
В Минтруда также считают, что производственные происшествия нельзя автоматически объяснять «человеческим фактором». Необходимо выяснять, был ли работник обучен, исправно ли оборудование, соблюдался ли технологический процесс и был ли обеспечен необходимый контроль.
«За так называемым человеческим фактором нередко стоит управленческий фактор», – отметил Туякбаев.
Нарушители могут лишиться лицензий
Для строительных компаний, которые систематически нарушают требования безопасности, предложено применять более жесткие меры. В том числе может рассматриваться вопрос о приостановлении или отзыве лицензии на строительную деятельность в установленном законодательством порядке.
В ведомстве подчеркнули, что ответственность за безопасность работников в первую очередь несет руководство компании.
«Руководитель строительной компании должен знать не только процент готовности объекта, сроки его сдачи и финансовые показатели. Он должен знать, какие риски существуют сегодня на его площадке и что сделано для того, чтобы каждый работающий там человек вернулся домой живым и здоровым», – заявил Ербол Туякбаев.
В Минтруда подчеркнули, что обеспечение безопасности работников не должно рассматриваться строительными компаниями как формальность или дополнительная статья расходов.
Напомним, 31 августа в Астане произошло обрушение башенного крана. В результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.
Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. По факту обрушения полиция возбудила уголовное дело. В Департаменте полиции Астаны сообщили, что проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.
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