Самый удаленный от Земли аппарат, созданный человеком, перестал передавать научные данные. Космический зонд «Вояджер-1» продолжает путешествие в межзвездном пространстве, однако теперь ученые получают от него лишь радиосигнал без полезной информации. Сбой произошел за несколько дней до того, как аппарат установил исторический рекорд, передает BAQ.KZ со ссылкой на NASA.

Проблему обнаружили 14 ноября. Антенна дальней космической связи в австралийской Канберре уловила сигнал зонда, однако научных данных и информации о состоянии его систем в нем не оказалось.

Почему зонд перестал передавать данные

По предварительной версии NASA, причина может быть в бортовом компьютере, который собирает информацию с научных приборов и подготавливает ее для отправки на Землю.

При этом антенна и передающее оборудование продолжают работать.

Восстановление полноценной связи может занять несколько недель или даже больше. Из-за огромного расстояния любая команда с Земли достигает аппарата примерно за сутки. Еще столько же времени требуется, чтобы получить ответ.

Рекорд вдали от Земли

Несмотря на технические проблемы, 18 ноября 2026 года «Вояджер-1» стал первым в истории рукотворным объектом, удалившимся от Земли на один световой день – около 25,9 млрд километров.

Аппарат запустили в 1977 году для изучения планет Солнечной системы. В 2012 году он первым среди космических аппаратов вышел в межзвездное пространство.

На борту зонда находится знаменитая золотая пластинка с изображениями и звуками Земли – своеобразное послание человечества внеземным цивилизациям.

Не первый сбой за полвека

Похожая ситуация произошла в ноябре 2023 года, когда «Вояджер-1» также перестал отправлять читаемые данные. Тогда инженерам потребовалось несколько месяцев, чтобы устранить неисправность. К июню 2024 года передачу научной информации удалось полностью восстановить.

Теперь специалисты NASA надеются вновь вернуть аппарат к полноценной работе.