После землетрясения на юге страны специалисты «Казселезащиты» провели оперативный мониторинг потенциально опасных участков, сообщает BAQ.kz со ссылкой МЧС РК.

Проверены русла рек, гидротехнические сооружения, а также оползне- и селеопасные территории.

- По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме, -сообщили в МЧС РК.

По данным сети сейсмических станций, подземные толчки были зафиксированы 17 февраля в 15:11. Эпицентр находился на территории Казахстана — в 74 километрах к востоку от Алматы. Сила ощутимости составила от двух до четырех баллов. Наиболее заметно землетрясение почувствовали жители Тургеня и Есика.