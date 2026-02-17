После подземных толчков на юге Казахстана обследованы реки и селеопасные зоны
После землетрясения на юге страны специалисты «Казселезащиты» провели оперативный мониторинг потенциально опасных участков
Сегодня 2026, 21:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 21:02Сегодня 2026, 21:02
77Фото: GOV.kz
После землетрясения на юге страны специалисты «Казселезащиты» провели оперативный мониторинг потенциально опасных участков, сообщает BAQ.kz со ссылкой МЧС РК.
Проверены русла рек, гидротехнические сооружения, а также оползне- и селеопасные территории.
- По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме, -сообщили в МЧС РК.
По данным сети сейсмических станций, подземные толчки были зафиксированы 17 февраля в 15:11. Эпицентр находился на территории Казахстана — в 74 километрах к востоку от Алматы. Сила ощутимости составила от двух до четырех баллов. Наиболее заметно землетрясение почувствовали жители Тургеня и Есика.
Самое читаемое
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Во вторник произойдет первое солнечное затмение 2026 года
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
- Стало известно, какая пенсия будет у казахстанцев в 2030 году