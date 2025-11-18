В Туркестанской области после трагического пожара в Жетысайском районе, унесшего жизни 12 человек, возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ.

По данным ДП региона, дело возбуждено по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

"В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств происшествия. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, сегодня ранним утром на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.

По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиму региона оказать всю необходимую помощь семьям погибших, а также провести всестороннее расследование причин трагедии.