В индийском штате Раджастхан зафиксирован рост числа погибших детей после употребления сиропа от кашля Coldrif, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Количество жертв увеличилось до 24. Трагедия вызвала серьёзную обеспокоенность на национальном уровне и привлекла внимание медицинских регуляторов.

По предварительным данным, причиной смертельных случаев мог стать токсичный растворитель, использованный при производстве партии сиропа. Предполагается, что растворитель был загрязнён опасным химическим веществом примерно в тот период, когда поступил на фармацевтическое предприятие Sresan Pharmaceutical Manufacturer. Власти рассматривают цепочку поставок и технологический процесс производства, чтобы установить источник загрязнения.

Индийские специалисты считают, что в сиропе было обнаружено значительное количество диэтиленгликоля (DEG) — промышленного токсина, хорошо известного своей высокой опасностью для человеческого организма. Это вещество может вызывать тяжёлое отравление, поражение почек, неврологические нарушения и смерть, особенно у детей.

Сейчас проводится тщательное расследование, в рамках которого изучается, каким образом токсичное вещество могло попасть в растворитель, используемый для приготовления лекарства. Производство подозрительных партий остановлено, а препарат отозван из аптек и медицинских учреждений штата.

Индийские власти заявляют, что приложат все усилия для того, чтобы установить виновных, пресечь подобные случаи в будущем и обеспечить безопасность лекарственных средств для населения.