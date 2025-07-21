В Казахстане ежегодно фиксируются десятки случаев сексуализированного насилия в отношении несовершеннолетних. Но за каждым фактом — судьба ребёнка, разрушенное чувство безопасности и молчание, которое может длиться годами. Корреспондент BAQ.KZ поговорил с детским психологом о том, что происходит с ребёнком после пережитого насилия, как распознать признаки беды и возможно ли восстановление после такой травмы.

Недавно в области Абай суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в совершении развращающих и насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.

По данным суда, преступления были совершены в августе 2024 года в городе Чарск Жарминского района. Жертвой стала девочка 2016 года рождения. Обвиняемым оказался супруг тёти потерпевшей. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы с запретом занимать педагогические и иные должности, связанные с работой с детьми.

Сексуализированное насилие — разрушение базовой безопасности. Именно поэтому наша редакция обратилась за комментарием к детскому и семейному психологу Ольге Мачиной, чтобы выяснить: что происходит с психикой ребёнка после сексуализированного насилия, как это влияет на дальнейшую жизнь и возможно ли восстановление.

Психолог отмечает, на первых порах последствия могут проявляться в виде страха, панических атак, регресса в поведении. Часто дети становятся замкнутыми или, наоборот, демонстрируют внезапные вспышки агрессии. Со временем травма уходит глубже — формируется низкая самооценка, ощущение вины, трудности с доверием.

"Убеждение “я плохой” остаётся на долгие годы. Даже во взрослом возрасте человек может избегать близких отношений или, наоборот, бессознательно выбирать абьюзивных партнёров. Нарушаются границы, самоидентификация, способность строить безопасные связи. Возникают трудности в карьере, социализации, принятии себя. Не у каждого ребёнка разовьётся серьёзное расстройство, но без поддержки риски велики: ПТСР, депрессия, тревожность, диссоциация, нарушения пищевого поведения", — отмечает эксперт.

Почему ребёнок не говорит?

Одно из самых болезненных последствий — молчание. Часто ребёнок не говорит о случившемся годами. Причины — страх, вина, стыд, манипуляции насильника. Особенно тяжело, если обидчиком является кто-то из близких.

"Молчание — это не просто замкнутость. Это форма выживания", — подчёркивает Мачина.

По её словам, некоторые дети даже не осознают, что стали жертвой. Особенно в младшем возрасте, когда не могут оценить, что поведение взрослого было недопустимым. А те, кто находит в себе силы рассказать, нередко сталкиваются с недоверием, обвинениями и вторичной травматизацией — и от близких, и в системе.

"Ребёнок может не говорить, но тело и поведение подают сигналы. Среди признаков — необъяснимые боли, ночные кошмары, тревожность, внезапные изменения в характере. Иногда появляются знания и поведение, не соответствующие возрасту: сексуализированные игры, фразы, рисунки", — говорит эксперт.

Важно быть чутким, замечать перемены и доверять интуиции. Мачина отмечает, внимание, спокойное присутствие и уважение к границам ребёнка — ключ к тому, чтобы он смог открыться.

Как помочь и не навредить

"Ребёнку важно ощущение безопасности, предсказуемости и контроля над своей жизнью. Самое важное — поверить. Ребёнок должен знать, что его не накажут, не обвинят, не отвергнут. Не кричите, не давите вопросами, не замалчивайте. Спокойно скажите: "Я рядом. Я верю тебе. Мы справимся", — поясняет психолог.

По её словам, только профессиональная помощь способна восстановить личность, вернуть чувство достоинства и восстановить нарушенные границы.

Эксперт отмечает, сегодня в стране действуют телефоны доверия, открываются региональные центры, внедряются школьные программы. Однако системной и доступной помощи пока недостаточно. Особенно остро это чувствуется в сельских районах, где нет ни кризисных центров, ни специалистов.

"Помощь развивается, но её всё ещё мало — особенно для долгосрочной реабилитации", — говорит она.

Сексуализированное насилие в детстве — это травма, которая может определить всю дальнейшую жизнь. Но если рядом есть взрослый, который услышит, поверит и не отвернётся, начнётся путь к восстановлению.

Именно с доверия и поддержки начинается возвращение ребёнку права быть целым, любимым и защищённым.