После проверки Минобороны возбуждено 13 уголовных дел

Первые результаты масштабной проверки Министерства обороны представили Президенту Касым-Жомарту Токаеву. После первого этапа возбуждено 13 уголовных дел. Отдельно расследуются обстоятельства трагедии в Мангистауской области. По делу о халатности командования арестованы пять должностных лиц.

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с членами Комиссии по комплексной проверке Министерства обороны. О первых итогах работы доложила председатель комиссии, заместитель председателя Совета Безопасности Аида Балаева.

Как было отмечено на совещании, трагедия в Мангистауской области вскрыла системные проблемы, которые накопились в Вооруженных силах.

Предварительные результаты расследования указывают на серьезные просчеты при планировании военных мероприятий. Также выявлено отсутствие должного контроля со стороны прежнего руководства.

Президент подчеркнул, что первые кадровые решения уже приняты. Все должностные лица, виновные в гибели военнослужащих, должны понести ответственность по закону. Этот вопрос находится на личном контроле Токаева.

Акорда

Пять человек арестованы после трагедии в Мангистау

При изучении обстоятельств трагедии комиссия выявила серьезные недостатки в подготовке и планировании учений. Вопросы возникли к оценке рисков, организации десантирования и обеспечению безопасности военнослужащих.

По фактам возможной преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование. Арестованы пять должностных лиц. Окончательную правовую оценку их действиям дадут после завершения расследования.

Всего по итогам первого этапа проверки правоохранительные органы возбудили 13 уголовных дел. Они касаются возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в организациях и подразделениях Минобороны.

Проверка также выявила проблемы с воинской дисциплиной. Установлены отдельные случаи неуставных отношений и насилия в отношении военнослужащих. По этим фактам также возбуждены уголовные дела.

Армию ждут изменения

Токаев поручил комиссии вместе с новым руководством Минобороны подготовить конкретные предложения по устранению выявленных проблем. Результаты проверки должны учесть при разработке Плана реформы Вооруженных сил.

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Отдельное внимание планируется уделить безопасности военнослужащих, воинской дисциплине, условиям службы и тыловому обеспечению.

Президент подчеркнул, что Казахстану необходима армия нового образца, способная отвечать на современные вызовы и угрозы. При этом сама проверка не должна влиять на боеготовность Вооруженных сил.

Работа комиссии продолжается.