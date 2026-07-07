Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, который представил итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года, передает BAQ.KZ.

По словам Смаилова, за шесть месяцев проведено 13 крупных государственных аудитов, охвативших финансовые средства на сумму 5,8 трлн тенге. Проверки затронули деятельность местных исполнительных органов нескольких регионов, Фонда проблемных кредитов, Аграрной кредитной корпорации, Казпочты, Актауского морского порта, объектов системы здравоохранения, а также ряда государственных органов.

По итогам устранения выявленных нарушений в бюджет возвращено 128 млрд тенге. Кроме того, Правительству и объектам аудита направлены 35 рекомендаций и 413 пунктов предписаний.

В ходе встречи Алихан Смаилов также доложил о реализации поручений Главы государства по совершенствованию бюджетного процесса. В законодательство уже внесен ряд инициатив Высшей аудиторской палаты, в том числе утверждены новые правила формирования макроэкономического прогноза, усилен казначейский контроль за расходованием государственных средств и введен запрет на корректировку бюджета в четвертом квартале. Также ведется работа по повышению прозрачности приватизации и совершенствованию механизмов регулирования агропромышленного комплекса.

Во втором полугодии 2026 года Высшая аудиторская палата планирует завершить 20 государственных аудитов. Четыре из них будут проведены по прямому поручению Президента. Проверки коснутся Шымкента, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, механизмов поддержки производителей фармацевтической продукции, а также газовой отрасли, инвестиционной сферы, деятельности АО "Жасыл Даму" и АО "НК "ҚазАвтоЖол", реализации отдельных национальных проектов и программы "Ауыл – Ел бесігі". Кроме того, в рамках взаимодействия с Национальным курултаем будет подготовлена оценка проекта республиканского бюджета на 2027–2029 годы.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить совершенствование системы государственного аудита, уделив особое внимание внедрению современных цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.