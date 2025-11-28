Жителей области Улытау напугали обнаруженные в степи обломки ракеты после запуска с космодрома "Байконур", передает BAQ.KZ.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития официально прокомментировали ситуацию и заверили, что угрозы для людей и окружающей среды нет.

27 ноября 2025 года в 14:27 по времени Астаны с "Байконура" успешно был осуществлён пуск ракеты-носителя "Союз МС-28" с пилотируемым кораблём. Старт прошёл в штатном режиме, без отклонений. Согласно траектории полёта, первая ступень ракеты должна была упасть в заранее определённые районы, расположенные вдали от населённых пунктов на территории Улытауской области.

После сообщения местных жителей о найденных в степи фрагментах ракеты специалисты оперативно выехали на место. В регионе работают представители ГК "Роскосмос" и экологи Казахстана и России. Они проводят измерения, осмотр территории и отбор проб. По предварительным данным, вреда окружающей среде не зафиксировано.

В министерстве отметили, что "Союз МС-28" использует экологически безопасное топливо — керосин и жидкий кислород. Поэтому упавшие обломки не несут радиационной, химической или биологической угрозы.

Ведомство подчеркнуло, что запуск проходил в строгом соответствии с международными и национальными требованиями безопасности, а риски для населения полностью отсутствуют.