После Путина спецпосланники Трампа встретились с Зеленским

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Киеве переговоры с Владимиром Зеленским после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Американские представители прибыли в украинскую столицу в воскресенье. Утром они посетили Софийский собор, после чего встретились с Зеленским и украинскими чиновниками. Позже к переговорам присоединились представители Великобритании, Франции и Германии.

Для нас очень важно делать все, чтобы эта война закончилась. Тут мы все на одной стороне, мы очень хотим, чтобы войны не было, — заявил Зеленский во время перерыва между встречами.

Джаред Кушнер отметил, что переговоры касаются не только прекращения боевых действий, но и создания условий для «долгосрочного и прочного мира». Накануне Уиткофф и Кушнер провели в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Встреча продолжалась более трех часов. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, стороны обсудили возможные пути урегулирования конфликта.

Путин заявил, что Россия намерена добиться поставленных целей и считает необходимым устранить «коренные причины конфликта». Американская сторона, в свою очередь, пообещала учитывать позицию Москвы во время последующих переговоров в Киеве. В Белом доме заявили, что в Москве американские представители обсудили «конкретные планы дальнейших действий», о которых планируется объявить в ближайшие недели.

Это первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев с начала полномасштабного российского вторжения. При этом Уиткофф неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным. Переговоры проходят на фоне договоренности России и Украины временно прекратить удары по столицам. Владимир Путин распорядился приостановить удары по Киеву с полуночи 6 сентября.