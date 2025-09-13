Новый премьер назначен в Непале после роспуска парламента
Назначение Сушилы Карки стало реакцией на общественное давление.
Президент Непала Рам Чандра Паудел объявил о назначении бывшего председателя Верховного суда Сушилы Карки временным главой правительства. Решение принято на фоне массовых протестов, в которых ключевую роль сыграла молодежь, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
Как сообщает Himalayan Times, глава государства также согласился распустить палату представителей парламента. Эти шаги соответствуют основным требованиям участников "революции зумеров", настаивающих на формировании беспартийного временного правительства.
Советник президента по связям с общественностью Киран Похрел уточнил, что документы, закрепляющие данные решения, уже готовятся.
По данным Khabarhub, назначение Карки стало реакцией на общественное давление. Молодежь считает её наиболее подходящей фигурой для руководства страной в переходный период.
