После селя село под Баку осталось почти отрезанным от мира
В пригороде Баку жители села Умбаки жалуются на разрушенную после сильных дождей дорогу. По словам сельчан, единственный альтернативный проезд оказался смыт селевым потоком.
В Гарадагском районе Баку после сильных дождей и селя оказалась разрушена дорога, ведущая к селу Умбаки, передает BAQ.kz со ссылкой на Oxu.Az.
Местные жители заявляют, что уже несколько дней остаются с серьезными проблемами при въезде и выезде из села.
Что произошло
По словам жителей, еще в прошлом году селевой поток разрушил мост, ведущий к селу.
После этого через русло реки была организована временная альтернативная дорога.
Однако несколько дней назад после сильного ливня поток воды разрушил и этот проезд.
На кадрах, присланных в редакцию местными жителями, видно, как вода размыла часть дороги и практически уничтожила временный переход.
Что говорят жители
Жители утверждают, что неоднократно обращались в исполнительную власть Гарадагского района и другие профильные структуры.
Однако, по их словам, за последние пять дней на месте не проводилось никаких восстановительных работ.
Сельчане жалуются, что сейчас попасть в село и выехать из него стало крайне сложно.
Местные жители просят власти как можно быстрее восстановить дорогу и обеспечить нормальное транспортное сообщение с селом.
По их словам, после разрушения переправы населенный пункт фактически оказался изолирован.
