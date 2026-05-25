После селя село под Баку осталось почти отрезанным от мира

В Гарадагском районе Баку после сильных дождей и селя оказалась разрушена дорога, ведущая к селу Умбаки, передает BAQ.kz со ссылкой на Oxu.Az.

Местные жители заявляют, что уже несколько дней остаются с серьезными проблемами при въезде и выезде из села.

Что произошло

По словам жителей, еще в прошлом году селевой поток разрушил мост, ведущий к селу.

После этого через русло реки была организована временная альтернативная дорога.

Однако несколько дней назад после сильного ливня поток воды разрушил и этот проезд.

На кадрах, присланных в редакцию местными жителями, видно, как вода размыла часть дороги и практически уничтожила временный переход.

Что говорят жители

Жители утверждают, что неоднократно обращались в исполнительную власть Гарадагского района и другие профильные структуры.

Однако, по их словам, за последние пять дней на месте не проводилось никаких восстановительных работ.

Сельчане жалуются, что сейчас попасть в село и выехать из него стало крайне сложно.

Местные жители просят власти как можно быстрее восстановить дорогу и обеспечить нормальное транспортное сообщение с селом.

По их словам, после разрушения переправы населенный пункт фактически оказался изолирован.