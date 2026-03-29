После шторма «Нарелле» в Австралии сохраняются перебои с электроснабжением
Стихия затронула предприятия крупнейших энергетических компаний.
В Австралии продолжают устранять последствия шторма «Нарелле». После удара стихии на ряде объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) сохраняются перебои, а тысячи жителей северо-западных регионов остаются без электричества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Стихия затронула предприятия крупнейших энергетических компаний — Chevron и Woodside. Это усилило напряженность на мировом энергетическом рынке на фоне продолжающегося уже месяц конфликта с Ираном.
В компании Woodside сообщили, что на газовом заводе в Каррате, связанном с проектом North West Shelf, по-прежнему наблюдаются сбои. При этом объекты Macedon и Pluto продолжают работать в штатном режиме.
Chevron ранее заявляла о проведении восстановительных работ на своих предприятиях Gorgon и Wheatstone.
Без электроснабжения по-прежнему остаётся город Эксмут в штате Западная Австралия. Власти направили туда дополнительные бригады для восстановления подачи электроэнергии.
По информации местных служб, в результате шторма серьёзно пострадавших нет.
Самое читаемое
- В Алматы раскрыта схема незаконной выдачи лицензий более 400 компаниям
- Подростки нашли на обочине автолюльку с младенцем в России
- Казахстан примет участие в акции Час Земли
- Иран пригрозил ударами по связанным с США и Израилем промышленным объектам
- 9 лет колонии: вынесен приговор по делу об убийстве в поезде Актобе – Алматы