В Австралии продолжают устранять последствия шторма «Нарелле». После удара стихии на ряде объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) сохраняются перебои, а тысячи жителей северо-западных регионов остаются без электричества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Стихия затронула предприятия крупнейших энергетических компаний — Chevron и Woodside. Это усилило напряженность на мировом энергетическом рынке на фоне продолжающегося уже месяц конфликта с Ираном.

В компании Woodside сообщили, что на газовом заводе в Каррате, связанном с проектом North West Shelf, по-прежнему наблюдаются сбои. При этом объекты Macedon и Pluto продолжают работать в штатном режиме.

Chevron ранее заявляла о проведении восстановительных работ на своих предприятиях Gorgon и Wheatstone.

Без электроснабжения по-прежнему остаётся город Эксмут в штате Западная Австралия. Власти направили туда дополнительные бригады для восстановления подачи электроэнергии.

По информации местных служб, в результате шторма серьёзно пострадавших нет.