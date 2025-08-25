С 21 августа управление образования Алматинской области возглавила Арайлым Толеубекова, передает BAQ.KZ.

Ранее предыдущая руководительница была уволена после скандала с попыткой переселения воспитанников областного детдома в микрорайоне Баганашыл. После этого посты также покинули заместитель акима и руководители двух управлений.

Арайлым Аксубаевна родилась в 1977 году. В 2004 году окончила Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности "Казахский язык и литература в школах с обучением на других языках". В 2015 году получила образование по специальности "Юриспруденция" в Алматинском университете, в 2020 году – по специальности "Русский язык и литература" в Региональном социально-инновационном университете. В 2017 году там же получила степень магистра по направлению "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начала в 2001 году учителем казахского языка и литературы средней школы №20 села Рахат Илийского района. В разные годы работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы №20, оператором войсковой части №97617, ведущим специалистом отдела образования и спорта Илийского района, заместителем директора школы №4 по учебно-воспитательной работе, ведущим специалистом аппарата акима Энергетического сельского округа, заместителем директора школы №29, методистом детского сада "Балауса". Занимала должности юриста, главного специалиста и начальника централизованной бухгалтерии отдела образования Илийского района.

Позднее возглавляла отдел образования города Конаев и Енбекшиказахского района. С июня 2025 года работала руководителем отдела образования по Илийскому району управления образования Алматинской области.