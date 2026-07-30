После смерти 14-летнего ребенка в интернате Костаная возбуждено уголовное дело

В Костанае расследуют смерть 14-летнего воспитанника Центра оказания специальных социальных услуг. Подросток с инвалидностью скончался 28 июля во время дневного сна. По факту его смерти полиция возбудила уголовное дело. О трагедии первым сообщил Правозащитный центр Костанайской области. Со ссылкой на сотрудников учреждения организация заявила, что у ребенка произошла остановка сердца.

При этом работники центра, по словам правозащитников, не исключают, что состояние подростка могло ухудшиться из-за сильной жары и духоты в помещениях. Также в Правозащитном центре сообщили, что сотрудники учреждения якобы неоднократно просили установить кондиционеры в помещениях, где находятся дети, однако, как утверждается, они были установлены только в кабинетах административного персонала. В Управлении координации занятости и социальных программ Костанайской области подтвердили факт смерти воспитанника.

Вчера, к сожалению, скончался наш подопечный. Северным отделом полиции Костаная по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы. Оценка и причины смерти будут выяснены в ходе следствия, — сообщила руководитель управления Динара Карымсакова.

В управлении при этом опровергли информацию об отсутствии кондиционеров. По данным ведомства, климатическая техника установлена во всех группах, а питьевой и температурный режимы находятся на особом контроле из-за жаркой погоды. Чиновники также сообщили, что в день трагедии состояние ребенка оценивалось как удовлетворительное: у него не было температуры или жалоб, он был активен, пообедал и лег спать в установленное время.

Власти добавили, что в центре круглосуточно работают медицинские посты, за детьми наблюдают медработники, а дважды в день проводятся обходы. Окончательную причину смерти должны установить назначенные судебные экспертизы.