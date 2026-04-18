После смерти годовалой девочки в Караганде Минздрав начал проверку

В Караганде после гибели годовалого ребёнка в инфекционной больнице начата проверка. Трагедия произошла 17 апреля. Министерство здравоохранения выразило соболезнования семье и заявило о проведении всестороннего разбирательства с привлечением независимых экспертов, передает BAQ.KZ.

Девочка находилась в медицинском учреждении почти месяц. По словам матери, Асель Абдильдиной, одной из причин трагедии могло стать отсутствие необходимого оборудования — аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

«Если бы аппарат ЭКМО был в этой больнице, моя дочь жила бы. Дочь находилась на длительной вентиляции лёгких. Аппарат ИВЛ угнетает лёгкие ребёнка. И все специалисты это знают», — заявила она.

Женщина также отметила, что, по её мнению, ребёнку не было обеспечено должное наблюдение профильного специалиста. При этом семья не настаивает на возбуждении уголовного дела, подчёркивая, что их главная цель — улучшение оснащения больниц и предотвращение подобных случаев в будущем.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что ребёнок был госпитализирован на вторые сутки заболевания, а затем из-за ухудшения состояния переведён в реанимацию. Врачи диагностировали крайне тяжёлое состояние, вызванное сочетанной инфекцией — бактериальной, вирусной и грибковой. Ситуацию также осложняли выраженный иммунодефицит и отсутствие вакцинации с рождения.

По данным ведомства, лечение проводилось в полном объёме в соответствии с клиническими протоколами, а тактика неоднократно обсуждалась на республиканских консилиумах с участием ведущих специалистов.

«Дополнительно рассматривалась возможность применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Однако по итогам консилиумов, с учётом тяжести состояния и медицинских показаний, данный метод не был рекомендован», — сообщили в Минздраве.

Несмотря на проведённую интенсивную терапию, спасти ребёнка не удалось. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи относятся к категории крайне сложных, где сочетание тяжёлых факторов значительно повышает риск неблагоприятного исхода.

Министерство призвало СМИ и общественность опираться на проверенную информацию и воздержаться от преждевременных выводов до завершения проверки.