Трагедия на одном из частных пляжей Капчагайского водохранилища, где утонула женщина, вызвала широкий общественный резонанс и критику в адрес местных властей. На произошедшее отреагировали заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев и руководитель областного управления туризма Куанышбек Мейрамбекулы, передаёт BAQ.KZ.

По словам очевидцев, в том числе депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека, в момент происшествия спасатели отсутствовали, и пострадавшую из воды доставали владельцы лодок. Первую помощь пытались оказать случайные отдыхающие. Представителей администрации зоны отдыха, как утверждается, на месте не было.

Замакима региона Рустам Исатаев признал, что трагедия стала поводом для срочного анализа ситуации на водоёмах.

"Это трагический случай. В летний период, к сожалению, подобные инциденты происходят. Медики и спасатели работают в усиленном режиме. Мы приняли критику, сделали выводы и усилили посты на пляжах", - сказал он.

В управлении туризма сообщили, что в отношении предпринимателей, чья зона отдыха стала местом происшествия, полиция проводит расследование по статье 306 УК РК - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Контроль над ситуацией усиливается по всему региону.