После ссоры с девушками житель Москвы разгромил припаркованные автомобили
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Сегодня 2026, 04:07
В Москве полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужих автомобилей после конфликта с девушками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.
Инцидент произошёл во дворе жилого дома в районе Северное Медведково и попал на камеры видеонаблюдения. По данным полиции, после ссоры мужчина решил выместить злость на припаркованных машинах.
Сообщается, что он повредил две иномарки — разбил лобовые стёкла и оторвал боковые зеркала.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.