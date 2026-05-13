После ссоры с девушками житель Москвы разгромил припаркованные автомобили

В Москве полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужих автомобилей после конфликта с девушками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Инцидент произошёл во дворе жилого дома в районе Северное Медведково и попал на камеры видеонаблюдения. По данным полиции, после ссоры мужчина решил выместить злость на припаркованных машинах.

Сообщается, что он повредил две иномарки — разбил лобовые стёкла и оторвал боковые зеркала.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.